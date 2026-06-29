Anzeige
Mehr »
Montag, 29.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Brasiliens Moment für seltene Erden ist gekommen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
26.06.26 | 13:28
2,220 Euro
-1,77 % -0,040
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2602,28008:52
2,2602,28008:52
PR Newswire
29.06.2026 08:12 Uhr
135 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 29

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 18 June 2026, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.

Date of Purchase

Number of Ordinary Shares Purchased

Weighted average price paid (p)

Lowest price paid (p)

Highest price paid (p)

22 June 2026

431,000

187.7706

185.9000

188.2000

23 June 2026

470,510

183.4388

180.6000

185.1000

24 June 2026

490,000

186.0829

183.8000

187.4000

25 June 2026

489,524

192.1019

187.2000

194.2000

26 June 2026

457,485

191.8445

190.2000

194.6000

Following the above purchase, FirstGroup holds 10,502,685 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 560,192,330. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 26 June 2026 is 560,192,330. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, General Counsel and Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Weighted Average price of share acquired (GBp)

Total volume
(shares)

XLON

187.6901

310,208

BATE

188.7916

338,677

CHIX

188.1765

1,513,059

TRQX

188.8118

176,575

Individual Transactions

Transaction Date

Transaction Time

Volume

Price

Platform

Transaction Ref

22-Jun-2026

09:41:00

100

187.5000

CHIX

00336519369TRLO0

22-Jun-2026

09:42:00

416

187.8000

CHIX

00336519397TRLO0

22-Jun-2026

09:42:00

520

187.7000

CHIX

00336519398TRLO0

22-Jun-2026

09:45:00

523

188.0000

CHIX

00336519712TRLO0

22-Jun-2026

09:54:00

212

188.0000

CHIX

00336520488TRLO0

22-Jun-2026

09:54:00

847

188.0000

BATE

00336520489TRLO0

22-Jun-2026

09:54:00

799

188.0000

CHIX

00336520490TRLO0

22-Jun-2026

09:54:00

833

188.0000

CHIX

00336520491TRLO0

22-Jun-2026

09:54:00

835

188.0000

TRQX

00336520492TRLO0

22-Jun-2026

09:54:00

88

187.2000

CHIX

00336520513TRLO0

22-Jun-2026

09:57:00

335

187.3000

CHIX

00336520722TRLO0

22-Jun-2026

09:57:00

611

187.3000

CHIX

00336520733TRLO0

22-Jun-2026

09:57:00

396

187.3000

BATE

00336520734TRLO0

22-Jun-2026

09:57:00

401

187.3000

BATE

00336520735TRLO0

22-Jun-2026

09:57:00

2,262

187.3000

CHIX

00336520736TRLO0

22-Jun-2026

09:57:00

436

187.3000

TRQX

00336520737TRLO0

22-Jun-2026

10:03:00

146

187.4000

CHIX

00336521231TRLO0

22-Jun-2026

10:07:00

406

187.9000

CHIX

00336521634TRLO0

22-Jun-2026

10:08:00

100

187.9000

CHIX

00336521661TRLO0

22-Jun-2026

10:13:00

3,936

188.0000

CHIX

00336522271TRLO0

22-Jun-2026

10:13:00

3,338

188.0000

CHIX

00336522272TRLO0

22-Jun-2026

10:13:00

41

187.9000

CHIX

00336522275TRLO0

22-Jun-2026

10:16:00

94

187.9000

CHIX

00336522503TRLO0

22-Jun-2026

10:16:00

180

187.9000

CHIX

00336522504TRLO0

22-Jun-2026

10:16:00

603

187.9000

CHIX

00336522505TRLO0

22-Jun-2026

10:16:00

3,936

187.9000

CHIX

00336522506TRLO0

22-Jun-2026

10:25:00

100

187.9000

CHIX

00336523349TRLO0

22-Jun-2026

10:43:00

215

188.2000

CHIX

00336524875TRLO0

22-Jun-2026

10:43:00

34

188.2000

CHIX

00336524876TRLO0

22-Jun-2026

11:00:00

307

188.2000

CHIX

00336526720TRLO0

22-Jun-2026

11:00:00

831

188.2000

BATE

00336526721TRLO0

22-Jun-2026

11:00:00

859

188.2000

CHIX

00336526722TRLO0

22-Jun-2026

11:00:00

832

188.2000

CHIX

00336526723TRLO0

22-Jun-2026

11:00:00

3,830

188.2000

CHIX

00336526724TRLO0

22-Jun-2026

11:00:00

3,936

188.2000

CHIX

00336526725TRLO0

22-Jun-2026

12:01:00

439

188.2000

BATE

00336532326TRLO0

22-Jun-2026

12:01:00

3,936

188.2000

BATE

00336532327TRLO0

22-Jun-2026

12:01:00

3,936

188.2000

CHIX

00336532328TRLO0

22-Jun-2026

12:01:00

3,507

188.2000

CHIX

00336532329TRLO0

22-Jun-2026

12:01:00

413

188.2000

TRQX

00336532330TRLO0

22-Jun-2026

12:24:00

3,936

188.2000

CHIX

00336534089TRLO0

22-Jun-2026

12:24:00

285

188.2000

CHIX

00336534090TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

3,628

188.2000

BATE

00336535465TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

308

188.2000

BATE

00336535466TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

1,084

188.2000

CHIX

00336535467TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

2,567

188.2000

CHIX

00336535468TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

3,936

188.2000

CHIX

00336535469TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

3,936

188.2000

TRQX

00336535470TRLO0

22-Jun-2026

12:38:00

3,936

188.2000

CHIX

00336535471TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

462

188.2000

CHIX

00336535502TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

1,400

188.2000

BATE

00336535543TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

926

188.2000

BATE

00336535544TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

3,474

188.2000

CHIX

00336535554TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

1,610

188.2000

BATE

00336535555TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

3,936

188.2000

CHIX

00336535556TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

3,936

188.2000

CHIX

00336535557TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

352

188.2000

TRQX

00336535558TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

454

188.2000

TRQX

00336535559TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

15

188.2000

TRQX

00336535560TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

3,115

188.2000

TRQX

00336535561TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

1,240

188.0000

CHIX

00336535493TRLO0

22-Jun-2026

12:39:00

3,936

188.0000

CHIX

00336535564TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

655

187.6000

CHIX

00336536443TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

409

187.6000

BATE

00336536444TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

93

187.6000

CHIX

00336536445TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

418

187.6000

CHIX

00336536446TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

402

187.6000

CHIX

00336536447TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

432

187.6000

TRQX

00336536448TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

3,161

187.5000

CHIX

00336536483TRLO0

22-Jun-2026

12:50:00

388

187.2000

CHIX

00336536487TRLO0

22-Jun-2026

12:51:00

418

187.2000

CHIX

00336536525TRLO0

22-Jun-2026

12:51:00

423

186.9000

CHIX

00336536530TRLO0

22-Jun-2026

12:56:00

389

186.9000

CHIX

00336536921TRLO0

22-Jun-2026

12:56:00

406

186.9000

CHIX

00336536922TRLO0

22-Jun-2026

12:56:00

406

186.9000

BATE

00336536923TRLO0

22-Jun-2026

12:56:00

403

186.9000

CHIX

00336536924TRLO0

22-Jun-2026

12:56:00

410

186.9000

TRQX

00336536925TRLO0

22-Jun-2026

12:59:00

456

186.5000

CHIX

00336537100TRLO0

22-Jun-2026

12:59:00

418

186.5000

BATE

00336537101TRLO0

22-Jun-2026

12:59:00

399

186.5000

CHIX

00336537102TRLO0

22-Jun-2026

12:59:00

1,602

186.4000

CHIX

00336537111TRLO0

22-Jun-2026

13:02:00

406

185.9000

CHIX

00336537347TRLO0

22-Jun-2026

13:09:00

426

185.9000

CHIX

00336537972TRLO0

22-Jun-2026

13:09:00

415

185.9000

BATE

00336537973TRLO0

22-Jun-2026

13:09:00

409

185.9000

CHIX

00336537974TRLO0

22-Jun-2026

13:09:00

426

185.9000

CHIX

00336537975TRLO0

22-Jun-2026

13:09:00

415

185.9000

TRQX

00336537976TRLO0

22-Jun-2026

13:14:00

401

186.7000

CHIX

00336538353TRLO0

22-Jun-2026

13:14:00

421

186.7000

CHIX

00336538354TRLO0

22-Jun-2026

13:14:00

822

186.7000

CHIX

00336538355TRLO0

22-Jun-2026

13:14:00

856

186.7000

CHIX

00336538356TRLO0

22-Jun-2026

13:15:00

401

186.8000

BATE

00336538417TRLO0

22-Jun-2026

13:16:00

845

186.9000

CHIX

00336538537TRLO0

22-Jun-2026

13:16:00

1,030

186.9000

CHIX

00336538538TRLO0

22-Jun-2026

13:24:00

368

187.1000

CHIX

00336539443TRLO0

22-Jun-2026

13:24:00

744

187.1000

CHIX

00336539444TRLO0

22-Jun-2026

13:24:00

1,211

187.1000

CHIX

00336539445TRLO0

22-Jun-2026

13:24:00

2,449

187.1000

CHIX

00336539446TRLO0

22-Jun-2026

13:24:00

1,235

187.0000

CHIX

00336539447TRLO0

22-Jun-2026

13:24:00

402

187.0000

BATE

00336539448TRLO0

22-Jun-2026

13:33:00

408

187.2000

CHIX

00336540654TRLO0

22-Jun-2026

13:33:00

421

187.2000

BATE

00336540655TRLO0

22-Jun-2026

13:33:00

452

187.2000

CHIX

00336540656TRLO0

22-Jun-2026

13:33:00

843

187.2000

CHIX

00336540657TRLO0

22-Jun-2026

13:33:00

420

187.2000

TRQX

00336540658TRLO0

22-Jun-2026

13:37:00

433

187.1000

CHIX

00336541039TRLO0

22-Jun-2026

13:37:00

825

187.1000

BATE

00336541040TRLO0

22-Jun-2026

13:37:00

410

187.1000

CHIX

00336541041TRLO0

22-Jun-2026

13:37:00

854

187.1000

CHIX

00336541042TRLO0

22-Jun-2026

13:42:00

419

187.6000

CHIX

00336541553TRLO0

22-Jun-2026

13:44:00

2,377

187.5000

CHIX

00336541699TRLO0

22-Jun-2026

13:44:00

1,650

187.5000

BATE

00336541700TRLO0

22-Jun-2026

13:44:00

1,559

187.5000

CHIX

00336541701TRLO0

22-Jun-2026

13:44:00

396

187.5000

TRQX

00336541702TRLO0

22-Jun-2026

13:44:00

1,088

187.5000

XLON

00336541703TRLO0

22-Jun-2026

13:44:00

157

187.5000

XLON

00336541704TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

2,215

187.9000

CHIX

00336542490TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

411

187.8000

CHIX

00336542491TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

838

187.8000

CHIX

00336542492TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

346

187.8000

CHIX

00336542493TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

1,117

187.8000

CHIX

00336542494TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

807

187.8000

BATE

00336542495TRLO0

22-Jun-2026

13:52:00

445

187.6000

CHIX

00336542510TRLO0

22-Jun-2026

13:53:00

453

187.3000

CHIX

00336542635TRLO0

22-Jun-2026

13:53:00

377

187.2000

CHIX

00336542636TRLO0

22-Jun-2026

13:53:00

247

187.2000

CHIX

00336542637TRLO0

22-Jun-2026

14:00:00

1,231

187.3000

CHIX

00336543249TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

885

187.7000

BATE

00336544025TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

857

187.7000

CHIX

00336544026TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

1,558

187.7000

CHIX

00336544027TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

130

187.7000

CHIX

00336544028TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

403

187.7000

TRQX

00336544029TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

852

187.7000

XLON

00336544030TRLO0

22-Jun-2026

14:05:00

863

187.7000

TRQX

00336544031TRLO0

22-Jun-2026

14:10:00

752

187.6000

CHIX

00336544558TRLO0

22-Jun-2026

14:10:00

416

187.6000

BATE

00336544559TRLO0

22-Jun-2026

14:10:00

993

187.6000

CHIX

00336544560TRLO0

22-Jun-2026

14:10:00

429

187.6000

XLON

00336544561TRLO0

22-Jun-2026

14:10:00

442

187.6000

XLON

00336544562TRLO0

22-Jun-2026

14:10:00

388

187.6000

TRQX

00336544563TRLO0

22-Jun-2026

14:12:00

418

187.6000

CHIX

00336544866TRLO0

22-Jun-2026

14:12:00

405

187.6000

CHIX

00336544867TRLO0

22-Jun-2026

14:20:00

1,262

187.9000

XLON

00336545583TRLO0

22-Jun-2026

14:20:00

2,600

187.9000

CHIX

00336545584TRLO0

22-Jun-2026

14:24:00

3,936

188.1000

CHIX

00336546085TRLO0

22-Jun-2026

14:24:00

330

188.1000

XLON

00336546088TRLO0

22-Jun-2026

14:24:00

141

188.1000

XLON

00336546089TRLO0

22-Jun-2026

14:24:00

118

188.1000

XLON

00336546090TRLO0

22-Jun-2026

14:24:00

1,501

188.0000

CHIX

00336546086TRLO0

22-Jun-2026

14:24:00

2,713

188.0000

CHIX

00336546087TRLO0

22-Jun-2026

14:29:00

426

188.2000

CHIX

00336546670TRLO0

22-Jun-2026

14:29:00

852

188.2000

CHIX

00336546671TRLO0

22-Jun-2026

14:29:00

1,123

188.2000

CHIX

00336546672TRLO0

22-Jun-2026

14:29:00

502

188.2000

CHIX

00336546673TRLO0

22-Jun-2026

14:29:00

854

188.2000

BATE

00336546674TRLO0

22-Jun-2026

14:29:00

536

188.2000

CHIX

00336546675TRLO0

22-Jun-2026

14:57:00

94

188.2000

TRQX

00336556761TRLO0

22-Jun-2026

14:58:00

115

188.2000

CHIX

00336557099TRLO0

22-Jun-2026

14:59:00

132

188.2000

CHIX

00336557308TRLO0

22-Jun-2026

14:59:00

97

188.2000

CHIX

00336557400TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

1,956

188.2000

CHIX

00336558024TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

695

188.2000

BATE

00336558025TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

795

188.2000

CHIX

00336558038TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

1,400

188.2000

BATE

00336558039TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

1,841

188.2000

BATE

00336558040TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

775

188.2000

TRQX

00336558041TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

1,400

188.2000

TRQX

00336558042TRLO0

22-Jun-2026

15:02:00

1,667

188.2000

TRQX

00336558043TRLO0

22-Jun-2026

15:15:00

713

188.2000

XLON

00336561537TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

2,919

188.2000

BATE

00336562496TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

1,017

188.2000

BATE

00336562497TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

383

188.2000

CHIX

00336562498TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

458

188.2000

CHIX

00336562499TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

3,936

188.2000

CHIX

00336562500TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

3,936

188.2000

CHIX

00336562501TRLO0

22-Jun-2026

15:18:00

3,223

188.2000

XLON

00336562502TRLO0

22-Jun-2026

15:19:00

3,936

188.1000

CHIX

00336562793TRLO0

22-Jun-2026

15:20:00

3,356

188.1000

BATE

00336563082TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

3,936

188.2000

CHIX

00336563352TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

1,400

188.2000

BATE

00336563353TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

2,536

188.2000

BATE

00336563354TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

159

188.2000

CHIX

00336563355TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

1,400

188.2000

CHIX

00336563356TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

986

188.2000

CHIX

00336563357TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

1,391

188.2000

CHIX

00336563358TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

12

188.2000

CHIX

00336563359TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

336

188.2000

CHIX

00336563360TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

2,662

188.2000

CHIX

00336563361TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

3,162

188.2000

TRQX

00336563362TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

774

188.2000

TRQX

00336563363TRLO0

22-Jun-2026

15:21:00

926

188.2000

CHIX

00336563364TRLO0

22-Jun-2026

15:22:00

868

188.0000

CHIX

00336563371TRLO0

22-Jun-2026

15:22:00

3,068

188.0000

CHIX

00336563372TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

170

188.0000

CHIX

00336563690TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

3,766

188.0000

CHIX

00336563691TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,350

188.0000

BATE

00336563692TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

3,936

188.0000

XLON

00336563693TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

226

188.0000

CHIX

00336563694TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

3,710

188.0000

CHIX

00336563695TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,289

188.0000

CHIX

00336563696TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

612

188.0000

BATE

00336563697TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,974

188.0000

BATE

00336563698TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

804

188.0000

CHIX

00336563699TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,843

188.0000

CHIX

00336563700TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,319

187.9000

CHIX

00336563708TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,141

187.9000

CHIX

00336563709TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,476

187.9000

CHIX

00336563725TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

3,936

187.9000

CHIX

00336563726TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

2,100

187.9000

XLON

00336563727TRLO0

22-Jun-2026

15:23:00

1,295

187.9000

XLON

00336563728TRLO0

22-Jun-2026

15:24:00

541

187.9000

CHIX

00336563821TRLO0

22-Jun-2026

15:24:00

3,936

187.9000

CHIX

00336563822TRLO0

22-Jun-2026

15:24:00

473

187.9000

CHIX

00336563823TRLO0

22-Jun-2026

15:24:00

1,466

187.9000

XLON

00336563824TRLO0

22-Jun-2026

15:24:00

85

187.9000

XLON

00336563825TRLO0

22-Jun-2026

15:24:00

2,385

187.9000

XLON

00336563826TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

1,460

188.0000

BATE

00336565852TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

3,936

188.0000

XLON

00336565853TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

1,748

188.0000

CHIX

00336565879TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

2,476

188.0000

BATE

00336565880TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

616

188.0000

CHIX

00336565881TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

35

188.0000

CHIX

00336565882TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

1,537

188.0000

CHIX

00336565883TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

3,936

188.0000

CHIX

00336565884TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

1,873

188.0000

CHIX

00336565885TRLO0

22-Jun-2026

15:28:00

1,111

188.0000

CHIX

00336565886TRLO0

22-Jun-2026

15:29:00

952

188.0000

CHIX

00336566159TRLO0

22-Jun-2026

15:29:00

418

188.0000

BATE

00336566160TRLO0

22-Jun-2026

15:29:00

3,936

188.0000

CHIX

00336566161TRLO0

22-Jun-2026

15:29:00

3,936

188.0000

CHIX

00336566162TRLO0

22-Jun-2026

15:29:00

452

188.0000

TRQX

00336566163TRLO0

22-Jun-2026

15:29:00

879

187.9000

CHIX

00336566249TRLO0

22-Jun-2026

15:31:00

1,122

187.7000

CHIX

00336566734TRLO0

22-Jun-2026

15:31:00

434

187.7000

CHIX

00336566735TRLO0

22-Jun-2026

15:31:00

424

187.7000

XLON

00336566736TRLO0

22-Jun-2026

15:31:00

430

187.7000

TRQX

00336566737TRLO0

22-Jun-2026

15:31:00

414

187.7000

TRQX

00336566738TRLO0

22-Jun-2026

15:33:00

464

187.6000

BATE

00336567268TRLO0

22-Jun-2026

15:33:00

452

187.6000

CHIX

00336567269TRLO0

22-Jun-2026

15:33:00

823

187.6000

CHIX

00336567270TRLO0

22-Jun-2026

15:33:00

1,223

187.6000

CHIX

00336567271TRLO0

22-Jun-2026

15:33:00

1,035

187.6000

XLON

00336567272TRLO0

22-Jun-2026

15:33:00

187

187.6000

CHIX

00336567274TRLO0

22-Jun-2026

15:39:00

440

187.1000

CHIX

00336568440TRLO0

22-Jun-2026

15:39:00

434

187.1000

CHIX

00336568441TRLO0

22-Jun-2026

15:39:00

421

187.1000

TRQX

00336568442TRLO0

22-Jun-2026

15:39:00

451

187.1000

XLON

00336568443TRLO0

22-Jun-2026

15:39:00

451

187.1000

XLON

00336568444TRLO0

22-Jun-2026

15:50:00

3,412

186.7000

CHIX

00336571393TRLO0

22-Jun-2026

15:50:00

1,025

186.7000

CHIX

00336571394TRLO0

22-Jun-2026

15:53:00

3,936

187.5000

BATE

00336572215TRLO0

22-Jun-2026

15:53:00

2,014

187.5000

TRQX

00336572216TRLO0

22-Jun-2026

15:53:00

3,936

187.5000

XLON

00336572217TRLO0

22-Jun-2026

15:53:00

1,158

187.5000

CHIX

00336572218TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

6

187.5000

CHIX

00336572504TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

2,772

187.5000

CHIX

00336572505TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

3,936

187.5000

CHIX

00336572506TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

3,936

187.5000

CHIX

00336572507TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

3,936

187.5000

BATE

00336572508TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

1,400

187.5000

TRQX

00336572509TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

522

187.5000

TRQX

00336572510TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

494

187.4000

CHIX

00336572523TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

2,925

187.4000

CHIX

00336572524TRLO0

22-Jun-2026

15:54:00

421

187.2000

BATE

00336572540TRLO0

22-Jun-2026

15:55:00

364

187.1000

CHIX

00336572581TRLO0

22-Jun-2026

15:55:00

93

187.1000

CHIX

00336572582TRLO0

22-Jun-2026

15:56:00

473

187.2000

CHIX

00336572810TRLO0

22-Jun-2026

15:56:00

429

187.1000

CHIX

00336572811TRLO0

22-Jun-2026

15:56:00

416

187.1000

BATE

00336572812TRLO0

22-Jun-2026

16:00:00

2,235

187.4000

CHIX

00336574962TRLO0

22-Jun-2026

16:00:00

412

187.4000

BATE

00336574963TRLO0

22-Jun-2026

16:00:00

2,983

187.4000

CHIX

00336574964TRLO0

22-Jun-2026

16:00:00

459

187.1000

CHIX

00336574844TRLO0

22-Jun-2026

16:00:00

440

187.1000

CHIX

00336574845TRLO0

22-Jun-2026

16:00:00

1,972

187.1000

CHIX

00336574846TRLO0

22-Jun-2026

16:04:00

563

187.4000

CHIX

00336575758TRLO0

22-Jun-2026

16:06:00

795

187.4000

BATE

00336576285TRLO0

22-Jun-2026

16:06:00

220

187.4000

TRQX

00336576286TRLO0

22-Jun-2026

16:06:00

14

187.4000

TRQX

00336576287TRLO0

22-Jun-2026

16:06:00

131

187.4000

BATE

00336576288TRLO0

22-Jun-2026

16:06:00

174

187.4000

TRQX

00336576289TRLO0

22-Jun-2026

16:11:00

390

187.4000

CHIX

00336577618TRLO0

22-Jun-2026

16:11:00

428

187.4000

CHIX

00336577619TRLO0

22-Jun-2026

16:11:00

866

187.4000

CHIX

00336577620TRLO0

22-Jun-2026

16:11:00

1,208

187.4000

CHIX

00336577621TRLO0

22-Jun-2026

16:11:00

2,728

187.4000

CHIX

00336577622TRLO0

22-Jun-2026

16:11:00

3,936

187.4000

CHIX

00336577623TRLO0

22-Jun-2026

16:13:00

3,162

187.4000

CHIX

00336578239TRLO0

22-Jun-2026

16:13:00

774

187.4000

CHIX

00336578240TRLO0

22-Jun-2026

16:14:00

451

187.3000

CHIX

00336578423TRLO0

22-Jun-2026

16:15:00

3,485

187.3000

CHIX

00336578773TRLO0

22-Jun-2026

16:15:00

951

187.3000

CHIX

00336578774TRLO0

22-Jun-2026

16:18:00

687

187.6000

CHIX

00336580403TRLO0

22-Jun-2026

16:18:00

3,936

187.6000

BATE

00336580404TRLO0

22-Jun-2026

16:18:00

3,249

187.6000

CHIX

00336580405TRLO0

22-Jun-2026

16:18:00

3,936

187.6000

CHIX

00336580406TRLO0

22-Jun-2026

16:18:00

3,936

187.6000

CHIX

00336580407TRLO0

22-Jun-2026

16:18:00

3,936

187.6000

XLON

00336580408TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

166

187.5000

BATE

00336580907TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

475

187.5000

CHIX

00336580908TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

453

187.5000

CHIX

00336580909TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

288

187.5000

BATE

00336580910TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

451

187.5000

CHIX

00336580980TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

1,400

187.5000

CHIX

00336580981TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

1,255

187.5000

CHIX

00336580982TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

679

187.5000

CHIX

00336580983TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

804

187.5000

TRQX

00336580984TRLO0

22-Jun-2026

16:19:00

419

187.5000

CHIX

00336580985TRLO0

22-Jun-2026

16:20:00

398

187.4000

BATE

00336581121TRLO0

22-Jun-2026

16:23:00

414

187.4000

BATE

00336582702TRLO0

22-Jun-2026

16:23:00

425

187.4000

BATE

00336582703TRLO0

22-Jun-2026

16:23:00

474

187.4000

CHIX

00336582704TRLO0

22-Jun-2026

16:23:00

456

187.4000

CHIX

00336582705TRLO0

22-Jun-2026

16:23:00

448

187.4000

TRQX

00336582706TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

3,936

187.6000

CHIX

00336583051TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

3,936

187.6000

XLON

00336583052TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

3,936

187.6000

CHIX

00336583053TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

273

187.5000

BATE

00336582977TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

3,663

187.5000

BATE

00336582978TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

921

187.5000

CHIX

00336582979TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

517

187.5000

XLON

00336582980TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

1,400

187.5000

CHIX

00336583054TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

1,615

187.5000

CHIX

00336583055TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

2,585

187.5000

CHIX

00336583056TRLO0

22-Jun-2026

16:24:00

1,351

187.5000

CHIX

00336583057TRLO0

22-Jun-2026

16:29:00

2,146

187.3000

CHIX

00336586715TRLO0

22-Jun-2026

16:29:00

230

187.3000

CHIX

00336586716TRLO0

22-Jun-2026

16:29:00

1,560

187.3000

CHIX

00336586717TRLO0

22-Jun-2026

16:29:00

3,771

187.3000

CHIX

00336586718TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

1,277

185.0000

CHIX

00336667578TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

914

185.0000

BATE

00336667579TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

899

185.0000

BATE

00336667581TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

2,113

185.0000

BATE

00336667582TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

3

185.0000

CHIX

00336667583TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

1,900

185.0000

CHIX

00336667584TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

2,023

185.0000

CHIX

00336667585TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

3,926

185.0000

CHIX

00336667586TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

454

185.0000

XLON

00336667587TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

2,800

185.0000

XLON

00336667588TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

672

185.0000

XLON

00336667589TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

3,926

184.2000

CHIX

00336667613TRLO0

23-Jun-2026

08:34:00

3,926

184.0000

CHIX

00336667616TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

896

184.0000

CHIX

00336669034TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

3,030

184.0000

CHIX

00336669036TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

1,328

184.0000

BATE

00336669037TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

3,926

184.0000

CHIX

00336669038TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

1,511

184.0000

XLON

00336669039TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

1,608

184.0000

XLON

00336669040TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

2,318

184.0000

XLON

00336669041TRLO0

23-Jun-2026

08:39:00

482

183.8000

CHIX

00336669098TRLO0

23-Jun-2026

08:40:00

711

183.6000

CHIX

00336669209TRLO0

23-Jun-2026

08:40:00

538

183.5000

CHIX

00336669316TRLO0

23-Jun-2026

08:41:00

426

183.3000

CHIX

00336669493TRLO0

23-Jun-2026

08:45:00

428

183.6000

CHIX

00336670654TRLO0

23-Jun-2026

08:47:00

412

183.3000

CHIX

00336671123TRLO0

23-Jun-2026

08:47:00

428

183.3000

BATE

00336671124TRLO0

23-Jun-2026

08:47:00

438

183.3000

CHIX

00336671125TRLO0

23-Jun-2026

08:47:00

798

183.3000

CHIX

00336671126TRLO0

23-Jun-2026

08:47:00

421

183.3000

XLON

00336671127TRLO0

23-Jun-2026

08:52:00

431

183.1000

BATE

00336672100TRLO0

23-Jun-2026

08:52:00

872

183.1000

CHIX

00336672101TRLO0

23-Jun-2026

08:52:00

421

183.1000

XLON

00336672102TRLO0

23-Jun-2026

08:52:00

420

183.1000

TRQX

00336672103TRLO0

23-Jun-2026

08:52:00

425

183.1000

XLON

00336672104TRLO0

23-Jun-2026

08:52:00

1,079

183.0000

CHIX

00336672173TRLO0

23-Jun-2026

08:56:00

451

182.9000

CHIX

00336673006TRLO0

23-Jun-2026

08:56:00

1,283

182.8000

CHIX

00336673007TRLO0

23-Jun-2026

08:56:00

436

182.8000

TRQX

00336673008TRLO0

23-Jun-2026

08:56:00

856

182.8000

CHIX

00336673009TRLO0

23-Jun-2026

08:57:00

463

182.4000

CHIX

00336673200TRLO0

23-Jun-2026

09:08:00

888

181.5000

CHIX

00336677289TRLO0

23-Jun-2026

09:08:00

915

181.5000

BATE

00336677290TRLO0

23-Jun-2026

09:08:00

904

181.5000

CHIX

00336677291TRLO0

23-Jun-2026

09:08:00

832

181.5000

CHIX

00336677292TRLO0

23-Jun-2026

09:08:00

899

181.5000

TRQX

00336677293TRLO0

23-Jun-2026

09:08:00

3,437

181.4000

CHIX

00336677300TRLO0

23-Jun-2026

09:09:00

445

181.4000

CHIX

00336677502TRLO0

23-Jun-2026

09:09:00

471

181.3000

CHIX

00336677506TRLO0

23-Jun-2026

09:10:00

413

181.1000

CHIX

00336677741TRLO0

23-Jun-2026

09:12:00

445

180.6000

CHIX

00336678327TRLO0

23-Jun-2026

09:12:00

437

180.6000

CHIX

00336678328TRLO0

23-Jun-2026

09:31:00

908

182.0000

CHIX

00336683371TRLO0

23-Jun-2026

09:33:00

1

182.1000

CHIX

00336683913TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

2,179

182.2000

CHIX

00336684404TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

3,925

182.1000

CHIX

00336684405TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

2,340

182.1000

CHIX

00336684406TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

1,586

182.1000

CHIX

00336684407TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

2,198

182.1000

XLON

00336684408TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

871

182.1000

TRQX

00336684409TRLO0

23-Jun-2026

09:35:00

489

181.8000

CHIX

00336684435TRLO0

23-Jun-2026

09:39:00

402

181.9000

CHIX

00336685096TRLO0

23-Jun-2026

09:39:00

424

181.9000

BATE

00336685097TRLO0

23-Jun-2026

09:39:00

430

181.9000

CHIX

00336685098TRLO0

23-Jun-2026

09:52:00

1,952

182.5000

CHIX

00336687975TRLO0

23-Jun-2026

09:52:00

421

182.4000

CHIX

00336687976TRLO0

23-Jun-2026

09:55:00

2,946

182.5000

CHIX

00336688528TRLO0

23-Jun-2026

10:00:00

555

182.6000

CHIX

00336689741TRLO0

23-Jun-2026

10:05:00

1,243

183.0000

CHIX

00336690700TRLO0

23-Jun-2026

10:05:00

1,290

183.0000

XLON

00336690701TRLO0

23-Jun-2026

10:05:00

1,489

183.0000

CHIX

00336690702TRLO0

23-Jun-2026

10:06:00

275

182.9000

CHIX

00336690778TRLO0

23-Jun-2026

10:07:00

727

182.9000

CHIX

00336691098TRLO0

23-Jun-2026

10:08:00

335

182.9000

CHIX

00336691228TRLO0

23-Jun-2026

10:08:00

430

182.9000

BATE

00336691229TRLO0

23-Jun-2026

10:08:00

444

182.9000

BATE

00336691230TRLO0

23-Jun-2026

10:08:00

760

182.9000

CHIX

00336691231TRLO0

23-Jun-2026

10:08:00

1,485

182.9000

CHIX

00336691232TRLO0

23-Jun-2026

10:08:00

416

182.9000

TRQX

00336691233TRLO0

23-Jun-2026

10:25:00

173

183.5000

CHIX

00336694513TRLO0

23-Jun-2026

10:25:00

1,114

183.5000

CHIX

00336694514TRLO0

23-Jun-2026

10:27:00

888

183.4000

CHIX

00336694858TRLO0

23-Jun-2026

10:27:00

26

183.4000

CHIX

00336694859TRLO0

23-Jun-2026

10:35:00

214

183.4000

CHIX

00336696227TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

778

183.4000

CHIX

00336696473TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

406

183.4000

BATE

00336696474TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

3,311

183.4000

CHIX

00336696475TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

3,926

183.4000

CHIX

00336696476TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

405

183.4000

TRQX

00336696477TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

889

183.2000

CHIX

00336696492TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

3,037

183.2000

CHIX

00336696493TRLO0

23-Jun-2026

10:37:00

649

183.1000

XLON

00336696495TRLO0

23-Jun-2026

10:58:00

100

183.1000

CHIX

00336700543TRLO0

23-Jun-2026

11:00:00

1,267

183.2000

CHIX

00336700985TRLO0

23-Jun-2026

11:04:00

1,239

183.5000

CHIX

00336701874TRLO0

23-Jun-2026

11:04:00

377

183.5000

CHIX

00336701900TRLO0

23-Jun-2026

11:05:00

2,733

183.5000

CHIX

00336702128TRLO0

23-Jun-2026

11:05:00

417

183.5000

BATE

00336702129TRLO0

23-Jun-2026

11:05:00

1,282

183.4000

CHIX

00336702130TRLO0

23-Jun-2026

11:05:00

311

183.4000

CHIX

00336702131TRLO0

23-Jun-2026

11:05:00

1,917

183.4000

CHIX

00336702132TRLO0

23-Jun-2026

11:05:00

3,926

183.4000

CHIX

00336702133TRLO0

23-Jun-2026

11:07:00

107

183.3000

CHIX

00336702552TRLO0

23-Jun-2026

11:10:00

10

183.3000

CHIX

00336702965TRLO0

23-Jun-2026

11:35:00

425

183.8000

CHIX

00336707813TRLO0

23-Jun-2026

11:35:00

1,318

183.8000

BATE

00336707814TRLO0

23-Jun-2026

11:35:00

833

183.8000

CHIX

00336707815TRLO0

23-Jun-2026

11:35:00

1,252

183.8000

CHIX

00336707816TRLO0

23-Jun-2026

11:35:00

1,366

183.8000

TRQX

00336707817TRLO0

23-Jun-2026

11:39:00

2,800

184.0000

CHIX

00336708420TRLO0

23-Jun-2026

11:39:00

1,126

184.0000

CHIX

00336708421TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

701

183.9000

BATE

00336708579TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

633

183.9000

BATE

00336708580TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

130

183.9000

TRQX

00336708581TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

3,926

183.9000

CHIX

00336708582TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

699

183.9000

TRQX

00336708583TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

458

183.8000

CHIX

00336708611TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

788

183.8000

CHIX

00336708618TRLO0

23-Jun-2026

11:41:00

415

183.8000

BATE

00336708619TRLO0

23-Jun-2026

11:42:00

60

183.7000

CHIX

00336708764TRLO0

23-Jun-2026

11:42:00

354

183.7000

CHIX

00336708765TRLO0

23-Jun-2026

11:48:00

600

183.6000

CHIX

00336709636TRLO0

23-Jun-2026

11:48:00

418

183.6000

CHIX

00336709637TRLO0

23-Jun-2026

11:48:00

438

183.6000

CHIX

00336709638TRLO0

23-Jun-2026

11:48:00

437

183.6000

XLON

00336709639TRLO0

23-Jun-2026

11:48:00

428

183.6000

XLON

00336709640TRLO0

23-Jun-2026

11:49:00

845

183.2000

CHIX

00336709715TRLO0

23-Jun-2026

11:51:00

1,061

183.2000

CHIX

00336710071TRLO0

23-Jun-2026

11:51:00

1,266

183.1000

CHIX

00336710075TRLO0

23-Jun-2026

11:53:00

404

183.0000

CHIX

00336710378TRLO0

23-Jun-2026

11:54:00

431

182.8000

CHIX

00336710485TRLO0

23-Jun-2026

12:16:00

210

182.8000

CHIX

00336713690TRLO0

23-Jun-2026

12:16:00

903

182.8000

BATE

00336713691TRLO0

23-Jun-2026

12:16:00

777

182.8000

CHIX

00336713692TRLO0

23-Jun-2026

12:16:00

897

182.8000

CHIX

00336713693TRLO0

23-Jun-2026

12:16:00

903

182.8000

CHIX

00336713694TRLO0

23-Jun-2026

12:16:00

898

182.8000

TRQX

00336713695TRLO0

23-Jun-2026

12:17:00

954

182.9000

CHIX

00336713880TRLO0

23-Jun-2026

12:17:00

426

182.9000

BATE

00336713881TRLO0

23-Jun-2026

12:17:00

261

182.9000

CHIX

00336713882TRLO0

23-Jun-2026

12:18:00

2,800

182.8000

CHIX

00336713961TRLO0

23-Jun-2026

12:18:00

1,126

182.8000

CHIX

00336713962TRLO0

23-Jun-2026

12:18:00

1,824

182.8000

XLON

00336713963TRLO0

23-Jun-2026

12:18:00

2,665

182.7000

CHIX

00336713986TRLO0

23-Jun-2026

12:19:00

757

182.7000

CHIX

00336714130TRLO0

23-Jun-2026

12:20:00

155

182.7000

CHIX

00336714254TRLO0

23-Jun-2026

12:24:00

426

182.6000

CHIX

00336715236TRLO0

23-Jun-2026

12:26:00

418

182.5000

BATE

00336715493TRLO0

23-Jun-2026

12:34:00

410

182.4000

CHIX

00336716540TRLO0

23-Jun-2026

12:34:00

437

182.4000

BATE

00336716541TRLO0

23-Jun-2026

12:34:00

415

182.4000

CHIX

00336716542TRLO0

23-Jun-2026

12:34:00

423

182.4000

XLON

00336716543TRLO0

23-Jun-2026

12:34:00

439

182.4000

TRQX

00336716544TRLO0

23-Jun-2026

12:36:00

241

182.3000

CHIX

00336716784TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

1,706

182.4000

CHIX

00336719027TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

856

182.4000

BATE

00336719028TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

832

182.4000

CHIX

00336719029TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

680

182.4000

XLON

00336719030TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

859

182.4000

TRQX

00336719031TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

520

182.3000

CHIX

00336719048TRLO0

23-Jun-2026

12:46:00

550

182.2000

CHIX

00336719063TRLO0

23-Jun-2026

12:48:00

442

182.1000

CHIX

00336719317TRLO0

23-Jun-2026

13:01:00

3,642

182.3000

CHIX

00336721396TRLO0

23-Jun-2026

13:21:00

183

182.4000

CHIX

00336724862TRLO0

23-Jun-2026

13:22:00

999

182.6000

CHIX

00336725104TRLO0

23-Jun-2026

13:22:00

1,305

182.6000

CHIX

00336725105TRLO0

23-Jun-2026

13:30:00

842

182.5000

CHIX

00336726411TRLO0

23-Jun-2026

13:30:00

1,635

182.5000

BATE

00336726430TRLO0

23-Jun-2026

13:30:00

1,808

182.5000

BATE

00336726431TRLO0

23-Jun-2026

13:30:00

3,084

182.5000

CHIX

00336726432TRLO0

23-Jun-2026

13:30:00

3,926

182.5000

CHIX

00336726433TRLO0

23-Jun-2026

13:30:00

433