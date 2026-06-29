FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 29
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 18 June 2026, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.
Date of Purchase
Number of Ordinary Shares Purchased
Weighted average price paid (p)
Lowest price paid (p)
Highest price paid (p)
22 June 2026
431,000
187.7706
185.9000
188.2000
23 June 2026
470,510
183.4388
180.6000
185.1000
24 June 2026
490,000
186.0829
183.8000
187.4000
25 June 2026
489,524
192.1019
187.2000
194.2000
26 June 2026
457,485
191.8445
190.2000
194.6000
Following the above purchase, FirstGroup holds 10,502,685 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 560,192,330. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 26 June 2026 is 560,192,330. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, General Counsel and Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: RBC Europe Limited
Intermediary Code: ROYCGB22
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Weighted Average price of share acquired (GBp)
Total volume
XLON
187.6901
310,208
BATE
188.7916
338,677
CHIX
188.1765
1,513,059
TRQX
188.8118
176,575
Individual Transactions
Transaction Date
Transaction Time
Volume
Price
Platform
Transaction Ref
22-Jun-2026
09:41:00
100
187.5000
CHIX
00336519369TRLO0
22-Jun-2026
09:42:00
416
187.8000
CHIX
00336519397TRLO0
22-Jun-2026
09:42:00
520
187.7000
CHIX
00336519398TRLO0
22-Jun-2026
09:45:00
523
188.0000
CHIX
00336519712TRLO0
22-Jun-2026
09:54:00
212
188.0000
CHIX
00336520488TRLO0
22-Jun-2026
09:54:00
847
188.0000
BATE
00336520489TRLO0
22-Jun-2026
09:54:00
799
188.0000
CHIX
00336520490TRLO0
22-Jun-2026
09:54:00
833
188.0000
CHIX
00336520491TRLO0
22-Jun-2026
09:54:00
835
188.0000
TRQX
00336520492TRLO0
22-Jun-2026
09:54:00
88
187.2000
CHIX
00336520513TRLO0
22-Jun-2026
09:57:00
335
187.3000
CHIX
00336520722TRLO0
22-Jun-2026
09:57:00
611
187.3000
CHIX
00336520733TRLO0
22-Jun-2026
09:57:00
396
187.3000
BATE
00336520734TRLO0
22-Jun-2026
09:57:00
401
187.3000
BATE
00336520735TRLO0
22-Jun-2026
09:57:00
2,262
187.3000
CHIX
00336520736TRLO0
22-Jun-2026
09:57:00
436
187.3000
TRQX
00336520737TRLO0
22-Jun-2026
10:03:00
146
187.4000
CHIX
00336521231TRLO0
22-Jun-2026
10:07:00
406
187.9000
CHIX
00336521634TRLO0
22-Jun-2026
10:08:00
100
187.9000
CHIX
00336521661TRLO0
22-Jun-2026
10:13:00
3,936
188.0000
CHIX
00336522271TRLO0
22-Jun-2026
10:13:00
3,338
188.0000
CHIX
00336522272TRLO0
22-Jun-2026
10:13:00
41
187.9000
CHIX
00336522275TRLO0
22-Jun-2026
10:16:00
94
187.9000
CHIX
00336522503TRLO0
22-Jun-2026
10:16:00
180
187.9000
CHIX
00336522504TRLO0
22-Jun-2026
10:16:00
603
187.9000
CHIX
00336522505TRLO0
22-Jun-2026
10:16:00
3,936
187.9000
CHIX
00336522506TRLO0
22-Jun-2026
10:25:00
100
187.9000
CHIX
00336523349TRLO0
22-Jun-2026
10:43:00
215
188.2000
CHIX
00336524875TRLO0
22-Jun-2026
10:43:00
34
188.2000
CHIX
00336524876TRLO0
22-Jun-2026
11:00:00
307
188.2000
CHIX
00336526720TRLO0
22-Jun-2026
11:00:00
831
188.2000
BATE
00336526721TRLO0
22-Jun-2026
11:00:00
859
188.2000
CHIX
00336526722TRLO0
22-Jun-2026
11:00:00
832
188.2000
CHIX
00336526723TRLO0
22-Jun-2026
11:00:00
3,830
188.2000
CHIX
00336526724TRLO0
22-Jun-2026
11:00:00
3,936
188.2000
CHIX
00336526725TRLO0
22-Jun-2026
12:01:00
439
188.2000
BATE
00336532326TRLO0
22-Jun-2026
12:01:00
3,936
188.2000
BATE
00336532327TRLO0
22-Jun-2026
12:01:00
3,936
188.2000
CHIX
00336532328TRLO0
22-Jun-2026
12:01:00
3,507
188.2000
CHIX
00336532329TRLO0
22-Jun-2026
12:01:00
413
188.2000
TRQX
00336532330TRLO0
22-Jun-2026
12:24:00
3,936
188.2000
CHIX
00336534089TRLO0
22-Jun-2026
12:24:00
285
188.2000
CHIX
00336534090TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
3,628
188.2000
BATE
00336535465TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
308
188.2000
BATE
00336535466TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
1,084
188.2000
CHIX
00336535467TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
2,567
188.2000
CHIX
00336535468TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
3,936
188.2000
CHIX
00336535469TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
3,936
188.2000
TRQX
00336535470TRLO0
22-Jun-2026
12:38:00
3,936
188.2000
CHIX
00336535471TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
462
188.2000
CHIX
00336535502TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
1,400
188.2000
BATE
00336535543TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
926
188.2000
BATE
00336535544TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
3,474
188.2000
CHIX
00336535554TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
1,610
188.2000
BATE
00336535555TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
3,936
188.2000
CHIX
00336535556TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
3,936
188.2000
CHIX
00336535557TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
352
188.2000
TRQX
00336535558TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
454
188.2000
TRQX
00336535559TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
15
188.2000
TRQX
00336535560TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
3,115
188.2000
TRQX
00336535561TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
1,240
188.0000
CHIX
00336535493TRLO0
22-Jun-2026
12:39:00
3,936
188.0000
CHIX
00336535564TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
655
187.6000
CHIX
00336536443TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
409
187.6000
BATE
00336536444TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
93
187.6000
CHIX
00336536445TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
418
187.6000
CHIX
00336536446TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
402
187.6000
CHIX
00336536447TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
432
187.6000
TRQX
00336536448TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
3,161
187.5000
CHIX
00336536483TRLO0
22-Jun-2026
12:50:00
388
187.2000
CHIX
00336536487TRLO0
22-Jun-2026
12:51:00
418
187.2000
CHIX
00336536525TRLO0
22-Jun-2026
12:51:00
423
186.9000
CHIX
00336536530TRLO0
22-Jun-2026
12:56:00
389
186.9000
CHIX
00336536921TRLO0
22-Jun-2026
12:56:00
406
186.9000
CHIX
00336536922TRLO0
22-Jun-2026
12:56:00
406
186.9000
BATE
00336536923TRLO0
22-Jun-2026
12:56:00
403
186.9000
CHIX
00336536924TRLO0
22-Jun-2026
12:56:00
410
186.9000
TRQX
00336536925TRLO0
22-Jun-2026
12:59:00
456
186.5000
CHIX
00336537100TRLO0
22-Jun-2026
12:59:00
418
186.5000
BATE
00336537101TRLO0
22-Jun-2026
12:59:00
399
186.5000
CHIX
00336537102TRLO0
22-Jun-2026
12:59:00
1,602
186.4000
CHIX
00336537111TRLO0
22-Jun-2026
13:02:00
406
185.9000
CHIX
00336537347TRLO0
22-Jun-2026
13:09:00
426
185.9000
CHIX
00336537972TRLO0
22-Jun-2026
13:09:00
415
185.9000
|
BATE
00336537973TRLO0
22-Jun-2026
13:09:00
409
185.9000
CHIX
00336537974TRLO0
22-Jun-2026
13:09:00
426
185.9000
CHIX
00336537975TRLO0
22-Jun-2026
13:09:00
415
185.9000
TRQX
00336537976TRLO0
22-Jun-2026
13:14:00
401
186.7000
CHIX
00336538353TRLO0
22-Jun-2026
13:14:00
421
186.7000
CHIX
00336538354TRLO0
22-Jun-2026
13:14:00
822
186.7000
CHIX
00336538355TRLO0
22-Jun-2026
13:14:00
856
186.7000
CHIX
00336538356TRLO0
|
22-Jun-2026
13:15:00
401
186.8000
BATE
00336538417TRLO0
22-Jun-2026
13:16:00
845
186.9000
CHIX
00336538537TRLO0
22-Jun-2026
13:16:00
1,030
186.9000
CHIX
00336538538TRLO0
22-Jun-2026
13:24:00
368
187.1000
CHIX
00336539443TRLO0
22-Jun-2026
13:24:00
744
187.1000
CHIX
00336539444TRLO0
22-Jun-2026
13:24:00
1,211
187.1000
CHIX
00336539445TRLO0
22-Jun-2026
13:24:00
2,449
187.1000
CHIX
00336539446TRLO0
22-Jun-2026
13:24:00
1,235
187.0000
CHIX
00336539447TRLO0
22-Jun-2026
13:24:00
402
187.0000
BATE
00336539448TRLO0
22-Jun-2026
13:33:00
408
187.2000
CHIX
00336540654TRLO0
22-Jun-2026
13:33:00
421
187.2000
BATE
00336540655TRLO0
22-Jun-2026
13:33:00
452
187.2000
CHIX
00336540656TRLO0
22-Jun-2026
13:33:00
843
187.2000
CHIX
00336540657TRLO0
22-Jun-2026
13:33:00
420
187.2000
TRQX
00336540658TRLO0
22-Jun-2026
13:37:00
433
187.1000
CHIX
00336541039TRLO0
22-Jun-2026
13:37:00
825
187.1000
BATE
00336541040TRLO0
22-Jun-2026
13:37:00
410
187.1000
CHIX
00336541041TRLO0
22-Jun-2026
13:37:00
854
187.1000
CHIX
00336541042TRLO0
22-Jun-2026
13:42:00
419
187.6000
CHIX
00336541553TRLO0
22-Jun-2026
13:44:00
2,377
187.5000
CHIX
00336541699TRLO0
22-Jun-2026
13:44:00
1,650
187.5000
BATE
00336541700TRLO0
22-Jun-2026
13:44:00
1,559
187.5000
CHIX
00336541701TRLO0
22-Jun-2026
13:44:00
396
187.5000
TRQX
00336541702TRLO0
22-Jun-2026
13:44:00
1,088
187.5000
XLON
00336541703TRLO0
22-Jun-2026
13:44:00
157
187.5000
XLON
00336541704TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
2,215
187.9000
CHIX
00336542490TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
411
187.8000
CHIX
00336542491TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
838
187.8000
CHIX
00336542492TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
346
187.8000
CHIX
00336542493TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
1,117
187.8000
CHIX
00336542494TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
807
187.8000
BATE
00336542495TRLO0
22-Jun-2026
13:52:00
445
187.6000
CHIX
00336542510TRLO0
22-Jun-2026
13:53:00
453
187.3000
CHIX
00336542635TRLO0
22-Jun-2026
13:53:00
377
187.2000
CHIX
00336542636TRLO0
22-Jun-2026
13:53:00
247
187.2000
CHIX
00336542637TRLO0
22-Jun-2026
14:00:00
1,231
187.3000
CHIX
00336543249TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
885
187.7000
BATE
00336544025TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
857
187.7000
CHIX
00336544026TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
1,558
187.7000
CHIX
00336544027TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
130
187.7000
CHIX
00336544028TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
403
187.7000
TRQX
00336544029TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
852
187.7000
XLON
00336544030TRLO0
22-Jun-2026
14:05:00
863
187.7000
TRQX
00336544031TRLO0
22-Jun-2026
14:10:00
752
187.6000
CHIX
00336544558TRLO0
22-Jun-2026
14:10:00
416
187.6000
BATE
00336544559TRLO0
22-Jun-2026
14:10:00
993
187.6000
CHIX
00336544560TRLO0
22-Jun-2026
14:10:00
429
187.6000
XLON
00336544561TRLO0
22-Jun-2026
14:10:00
442
187.6000
XLON
00336544562TRLO0
22-Jun-2026
14:10:00
388
187.6000
TRQX
00336544563TRLO0
22-Jun-2026
14:12:00
418
187.6000
CHIX
00336544866TRLO0
22-Jun-2026
14:12:00
405
187.6000
CHIX
00336544867TRLO0
22-Jun-2026
14:20:00
1,262
187.9000
XLON
00336545583TRLO0
22-Jun-2026
14:20:00
2,600
187.9000
CHIX
00336545584TRLO0
22-Jun-2026
14:24:00
3,936
188.1000
CHIX
00336546085TRLO0
22-Jun-2026
14:24:00
330
188.1000
XLON
00336546088TRLO0
22-Jun-2026
14:24:00
141
188.1000
XLON
00336546089TRLO0
22-Jun-2026
14:24:00
118
188.1000
XLON
00336546090TRLO0
22-Jun-2026
14:24:00
1,501
188.0000
CHIX
00336546086TRLO0
22-Jun-2026
14:24:00
2,713
188.0000
CHIX
00336546087TRLO0
22-Jun-2026
14:29:00
426
188.2000
CHIX
00336546670TRLO0
22-Jun-2026
14:29:00
852
188.2000
CHIX
00336546671TRLO0
22-Jun-2026
14:29:00
1,123
188.2000
CHIX
00336546672TRLO0
22-Jun-2026
14:29:00
502
188.2000
CHIX
00336546673TRLO0
22-Jun-2026
14:29:00
854
188.2000
BATE
00336546674TRLO0
22-Jun-2026
14:29:00
536
188.2000
CHIX
00336546675TRLO0
22-Jun-2026
14:57:00
94
188.2000
TRQX
00336556761TRLO0
22-Jun-2026
14:58:00
115
188.2000
CHIX
00336557099TRLO0
22-Jun-2026
14:59:00
132
188.2000
CHIX
00336557308TRLO0
22-Jun-2026
14:59:00
97
188.2000
CHIX
00336557400TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
1,956
188.2000
CHIX
00336558024TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
695
188.2000
BATE
00336558025TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
795
188.2000
CHIX
00336558038TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
1,400
188.2000
BATE
00336558039TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
1,841
188.2000
BATE
00336558040TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
775
188.2000
TRQX
00336558041TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
1,400
188.2000
TRQX
00336558042TRLO0
22-Jun-2026
15:02:00
1,667
188.2000
TRQX
00336558043TRLO0
22-Jun-2026
15:15:00
713
188.2000
XLON
00336561537TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
2,919
188.2000
BATE
00336562496TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
1,017
188.2000
BATE
00336562497TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
383
188.2000
CHIX
00336562498TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
458
188.2000
CHIX
00336562499TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
3,936
188.2000
CHIX
00336562500TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
3,936
188.2000
CHIX
00336562501TRLO0
22-Jun-2026
15:18:00
3,223
188.2000
XLON
00336562502TRLO0
22-Jun-2026
15:19:00
3,936
188.1000
CHIX
00336562793TRLO0
22-Jun-2026
15:20:00
3,356
188.1000
BATE
00336563082TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
3,936
188.2000
CHIX
00336563352TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
1,400
188.2000
BATE
00336563353TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
2,536
188.2000
BATE
00336563354TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
159
188.2000
CHIX
00336563355TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
1,400
188.2000
CHIX
00336563356TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
986
188.2000
CHIX
00336563357TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
1,391
188.2000
CHIX
00336563358TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
12
188.2000
CHIX
00336563359TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
336
188.2000
CHIX
00336563360TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
2,662
188.2000
CHIX
00336563361TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
3,162
188.2000
TRQX
00336563362TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
774
188.2000
TRQX
00336563363TRLO0
22-Jun-2026
15:21:00
926
188.2000
CHIX
00336563364TRLO0
22-Jun-2026
15:22:00
868
188.0000
CHIX
00336563371TRLO0
22-Jun-2026
15:22:00
3,068
188.0000
CHIX
00336563372TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
170
188.0000
CHIX
00336563690TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
3,766
188.0000
CHIX
00336563691TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,350
188.0000
BATE
00336563692TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
3,936
188.0000
XLON
00336563693TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
226
188.0000
CHIX
00336563694TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
3,710
188.0000
CHIX
00336563695TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,289
188.0000
CHIX
00336563696TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
612
188.0000
BATE
00336563697TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,974
188.0000
BATE
00336563698TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
804
188.0000
CHIX
00336563699TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,843
188.0000
CHIX
00336563700TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,319
187.9000
CHIX
00336563708TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,141
187.9000
CHIX
00336563709TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,476
187.9000
CHIX
00336563725TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
3,936
187.9000
|
CHIX
00336563726TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
2,100
187.9000
XLON
00336563727TRLO0
22-Jun-2026
15:23:00
1,295
187.9000
XLON
00336563728TRLO0
22-Jun-2026
15:24:00
541
187.9000
CHIX
00336563821TRLO0
22-Jun-2026
15:24:00
3,936
187.9000
CHIX
00336563822TRLO0
22-Jun-2026
15:24:00
473
187.9000
CHIX
00336563823TRLO0
22-Jun-2026
15:24:00
1,466
187.9000
XLON
00336563824TRLO0
22-Jun-2026
15:24:00
85
187.9000
XLON
00336563825TRLO0
22-Jun-2026
15:24:00
2,385
187.9000
XLON
00336563826TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
1,460
188.0000
BATE
00336565852TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
3,936
188.0000
XLON
00336565853TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
1,748
188.0000
CHIX
00336565879TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
2,476
188.0000
BATE
00336565880TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
616
188.0000
CHIX
00336565881TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
35
188.0000
CHIX
00336565882TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
1,537
188.0000
CHIX
00336565883TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
3,936
188.0000
CHIX
00336565884TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
1,873
188.0000
CHIX
00336565885TRLO0
22-Jun-2026
15:28:00
1,111
188.0000
CHIX
00336565886TRLO0
22-Jun-2026
15:29:00
952
188.0000
CHIX
00336566159TRLO0
22-Jun-2026
15:29:00
418
188.0000
BATE
00336566160TRLO0
22-Jun-2026
15:29:00
3,936
188.0000
CHIX
00336566161TRLO0
22-Jun-2026
15:29:00
3,936
188.0000
CHIX
00336566162TRLO0
22-Jun-2026
15:29:00
452
188.0000
TRQX
00336566163TRLO0
22-Jun-2026
15:29:00
879
187.9000
CHIX
00336566249TRLO0
22-Jun-2026
15:31:00
1,122
187.7000
CHIX
00336566734TRLO0
22-Jun-2026
15:31:00
434
187.7000
CHIX
00336566735TRLO0
22-Jun-2026
15:31:00
424
187.7000
XLON
00336566736TRLO0
22-Jun-2026
15:31:00
430
187.7000
TRQX
00336566737TRLO0
22-Jun-2026
15:31:00
414
187.7000
TRQX
00336566738TRLO0
22-Jun-2026
15:33:00
464
187.6000
BATE
00336567268TRLO0
22-Jun-2026
15:33:00
452
187.6000
CHIX
00336567269TRLO0
22-Jun-2026
15:33:00
823
187.6000
CHIX
00336567270TRLO0
22-Jun-2026
15:33:00
1,223
187.6000
CHIX
00336567271TRLO0
22-Jun-2026
15:33:00
1,035
187.6000
XLON
00336567272TRLO0
22-Jun-2026
15:33:00
187
187.6000
CHIX
00336567274TRLO0
22-Jun-2026
15:39:00
440
187.1000
CHIX
00336568440TRLO0
22-Jun-2026
15:39:00
434
187.1000
CHIX
00336568441TRLO0
22-Jun-2026
15:39:00
421
187.1000
TRQX
00336568442TRLO0
22-Jun-2026
15:39:00
451
187.1000
XLON
00336568443TRLO0
22-Jun-2026
15:39:00
451
187.1000
XLON
00336568444TRLO0
22-Jun-2026
15:50:00
3,412
186.7000
CHIX
00336571393TRLO0
22-Jun-2026
15:50:00
1,025
186.7000
CHIX
00336571394TRLO0
22-Jun-2026
15:53:00
3,936
187.5000
BATE
00336572215TRLO0
22-Jun-2026
15:53:00
2,014
187.5000
TRQX
00336572216TRLO0
22-Jun-2026
15:53:00
3,936
187.5000
XLON
00336572217TRLO0
22-Jun-2026
15:53:00
1,158
187.5000
CHIX
00336572218TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
6
187.5000
CHIX
00336572504TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
2,772
187.5000
CHIX
00336572505TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
3,936
187.5000
CHIX
00336572506TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
3,936
187.5000
CHIX
00336572507TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
3,936
187.5000
BATE
00336572508TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
1,400
187.5000
TRQX
00336572509TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
522
187.5000
TRQX
00336572510TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
494
187.4000
CHIX
00336572523TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
2,925
187.4000
CHIX
00336572524TRLO0
22-Jun-2026
15:54:00
421
187.2000
BATE
00336572540TRLO0
22-Jun-2026
15:55:00
364
187.1000
CHIX
00336572581TRLO0
22-Jun-2026
15:55:00
93
187.1000
CHIX
00336572582TRLO0
22-Jun-2026
15:56:00
473
187.2000
CHIX
00336572810TRLO0
22-Jun-2026
15:56:00
429
187.1000
CHIX
00336572811TRLO0
22-Jun-2026
15:56:00
416
187.1000
BATE
00336572812TRLO0
22-Jun-2026
16:00:00
2,235
187.4000
CHIX
00336574962TRLO0
22-Jun-2026
16:00:00
412
187.4000
BATE
00336574963TRLO0
22-Jun-2026
16:00:00
2,983
187.4000
CHIX
00336574964TRLO0
22-Jun-2026
16:00:00
459
187.1000
CHIX
00336574844TRLO0
22-Jun-2026
16:00:00
440
187.1000
CHIX
00336574845TRLO0
22-Jun-2026
16:00:00
1,972
187.1000
CHIX
00336574846TRLO0
22-Jun-2026
16:04:00
563
187.4000
CHIX
00336575758TRLO0
22-Jun-2026
16:06:00
795
187.4000
BATE
00336576285TRLO0
22-Jun-2026
16:06:00
220
187.4000
TRQX
00336576286TRLO0
22-Jun-2026
16:06:00
14
187.4000
TRQX
00336576287TRLO0
22-Jun-2026
16:06:00
131
187.4000
BATE
00336576288TRLO0
22-Jun-2026
16:06:00
174
187.4000
TRQX
00336576289TRLO0
22-Jun-2026
16:11:00
390
187.4000
CHIX
00336577618TRLO0
22-Jun-2026
16:11:00
428
187.4000
CHIX
00336577619TRLO0
22-Jun-2026
16:11:00
866
187.4000
CHIX
00336577620TRLO0
22-Jun-2026
16:11:00
1,208
187.4000
CHIX
00336577621TRLO0
22-Jun-2026
16:11:00
2,728
187.4000
CHIX
00336577622TRLO0
22-Jun-2026
16:11:00
3,936
187.4000
CHIX
00336577623TRLO0
22-Jun-2026
16:13:00
3,162
187.4000
CHIX
00336578239TRLO0
22-Jun-2026
16:13:00
774
187.4000
CHIX
00336578240TRLO0
22-Jun-2026
16:14:00
451
187.3000
CHIX
00336578423TRLO0
22-Jun-2026
16:15:00
3,485
187.3000
CHIX
00336578773TRLO0
22-Jun-2026
16:15:00
951
187.3000
CHIX
00336578774TRLO0
22-Jun-2026
16:18:00
687
187.6000
CHIX
00336580403TRLO0
22-Jun-2026
16:18:00
3,936
187.6000
BATE
00336580404TRLO0
22-Jun-2026
16:18:00
3,249
187.6000
CHIX
00336580405TRLO0
22-Jun-2026
16:18:00
3,936
187.6000
CHIX
00336580406TRLO0
22-Jun-2026
16:18:00
3,936
187.6000
CHIX
00336580407TRLO0
22-Jun-2026
16:18:00
3,936
187.6000
XLON
00336580408TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
166
187.5000
BATE
00336580907TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
475
187.5000
CHIX
00336580908TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
453
187.5000
CHIX
00336580909TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
288
187.5000
BATE
00336580910TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
451
187.5000
CHIX
00336580980TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
1,400
187.5000
CHIX
00336580981TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
1,255
187.5000
CHIX
00336580982TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
679
187.5000
CHIX
00336580983TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
804
187.5000
TRQX
00336580984TRLO0
22-Jun-2026
16:19:00
419
187.5000
CHIX
00336580985TRLO0
22-Jun-2026
16:20:00
398
187.4000
BATE
00336581121TRLO0
22-Jun-2026
16:23:00
414
187.4000
BATE
00336582702TRLO0
22-Jun-2026
16:23:00
425
187.4000
BATE
00336582703TRLO0
22-Jun-2026
16:23:00
474
187.4000
CHIX
00336582704TRLO0
22-Jun-2026
16:23:00
456
187.4000
CHIX
00336582705TRLO0
22-Jun-2026
16:23:00
448
187.4000
TRQX
00336582706TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
3,936
187.6000
CHIX
00336583051TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
3,936
187.6000
XLON
00336583052TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
3,936
187.6000
CHIX
00336583053TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
273
187.5000
BATE
00336582977TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
3,663
187.5000
BATE
00336582978TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
921
187.5000
CHIX
00336582979TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
517
187.5000
XLON
00336582980TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
1,400
187.5000
CHIX
00336583054TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
1,615
187.5000
CHIX
00336583055TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
2,585
187.5000
CHIX
00336583056TRLO0
22-Jun-2026
16:24:00
1,351
187.5000
CHIX
00336583057TRLO0
22-Jun-2026
16:29:00
2,146
187.3000
CHIX
00336586715TRLO0
22-Jun-2026
16:29:00
230
187.3000
CHIX
00336586716TRLO0
22-Jun-2026
16:29:00
1,560
187.3000
CHIX
00336586717TRLO0
22-Jun-2026
16:29:00
3,771
187.3000
CHIX
00336586718TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
1,277
185.0000
CHIX
00336667578TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
914
185.0000
BATE
00336667579TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
899
185.0000
BATE
00336667581TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
2,113
185.0000
BATE
00336667582TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
3
185.0000
CHIX
00336667583TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
1,900
185.0000
CHIX
00336667584TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
2,023
185.0000
CHIX
00336667585TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
3,926
185.0000
CHIX
00336667586TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
454
185.0000
XLON
00336667587TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
2,800
185.0000
XLON
00336667588TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
672
185.0000
XLON
00336667589TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
3,926
184.2000
CHIX
00336667613TRLO0
23-Jun-2026
08:34:00
3,926
184.0000
CHIX
00336667616TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
896
184.0000
CHIX
00336669034TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
3,030
184.0000
CHIX
00336669036TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
1,328
184.0000
BATE
00336669037TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
3,926
184.0000
CHIX
00336669038TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
1,511
184.0000
XLON
00336669039TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
1,608
184.0000
XLON
00336669040TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
2,318
184.0000
XLON
00336669041TRLO0
23-Jun-2026
08:39:00
482
183.8000
CHIX
00336669098TRLO0
23-Jun-2026
08:40:00
711
183.6000
CHIX
00336669209TRLO0
23-Jun-2026
08:40:00
538
183.5000
CHIX
00336669316TRLO0
23-Jun-2026
08:41:00
426
183.3000
CHIX
00336669493TRLO0
23-Jun-2026
08:45:00
428
183.6000
CHIX
00336670654TRLO0
23-Jun-2026
08:47:00
412
183.3000
CHIX
00336671123TRLO0
23-Jun-2026
08:47:00
428
183.3000
BATE
00336671124TRLO0
23-Jun-2026
08:47:00
438
183.3000
CHIX
00336671125TRLO0
23-Jun-2026
08:47:00
798
183.3000
CHIX
00336671126TRLO0
23-Jun-2026
08:47:00
421
183.3000
XLON
00336671127TRLO0
23-Jun-2026
08:52:00
431
183.1000
BATE
00336672100TRLO0
23-Jun-2026
08:52:00
872
183.1000
CHIX
00336672101TRLO0
23-Jun-2026
08:52:00
421
183.1000
XLON
00336672102TRLO0
23-Jun-2026
08:52:00
420
183.1000
TRQX
00336672103TRLO0
23-Jun-2026
08:52:00
425
183.1000
XLON
00336672104TRLO0
23-Jun-2026
08:52:00
1,079
183.0000
CHIX
00336672173TRLO0
23-Jun-2026
08:56:00
451
182.9000
CHIX
00336673006TRLO0
23-Jun-2026
08:56:00
1,283
182.8000
CHIX
00336673007TRLO0
23-Jun-2026
08:56:00
436
182.8000
TRQX
00336673008TRLO0
23-Jun-2026
08:56:00
856
182.8000
CHIX
00336673009TRLO0
23-Jun-2026
08:57:00
463
182.4000
CHIX
00336673200TRLO0
23-Jun-2026
09:08:00
888
181.5000
CHIX
00336677289TRLO0
23-Jun-2026
09:08:00
915
181.5000
BATE
00336677290TRLO0
23-Jun-2026
09:08:00
904
181.5000
CHIX
00336677291TRLO0
23-Jun-2026
09:08:00
832
181.5000
CHIX
00336677292TRLO0
23-Jun-2026
09:08:00
899
181.5000
TRQX
00336677293TRLO0
23-Jun-2026
09:08:00
3,437
181.4000
CHIX
00336677300TRLO0
23-Jun-2026
09:09:00
445
181.4000
CHIX
00336677502TRLO0
23-Jun-2026
09:09:00
471
181.3000
CHIX
00336677506TRLO0
23-Jun-2026
09:10:00
413
181.1000
CHIX
00336677741TRLO0
23-Jun-2026
09:12:00
445
180.6000
CHIX
00336678327TRLO0
23-Jun-2026
09:12:00
437
180.6000
CHIX
00336678328TRLO0
23-Jun-2026
09:31:00
908
182.0000
CHIX
00336683371TRLO0
23-Jun-2026
09:33:00
1
182.1000
CHIX
00336683913TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
2,179
182.2000
CHIX
00336684404TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
3,925
182.1000
CHIX
00336684405TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
2,340
182.1000
CHIX
00336684406TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
1,586
182.1000
CHIX
00336684407TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
2,198
182.1000
XLON
00336684408TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
871
182.1000
TRQX
00336684409TRLO0
23-Jun-2026
09:35:00
489
181.8000
CHIX
00336684435TRLO0
23-Jun-2026
09:39:00
402
181.9000
CHIX
00336685096TRLO0
23-Jun-2026
09:39:00
424
181.9000
BATE
00336685097TRLO0
23-Jun-2026
09:39:00
430
181.9000
CHIX
00336685098TRLO0
23-Jun-2026
09:52:00
1,952
182.5000
CHIX
00336687975TRLO0
23-Jun-2026
09:52:00
421
182.4000
CHIX
00336687976TRLO0
23-Jun-2026
09:55:00
2,946
182.5000
CHIX
00336688528TRLO0
23-Jun-2026
10:00:00
555
182.6000
CHIX
00336689741TRLO0
23-Jun-2026
10:05:00
1,243
183.0000
CHIX
00336690700TRLO0
23-Jun-2026
10:05:00
1,290
183.0000
XLON
00336690701TRLO0
23-Jun-2026
10:05:00
1,489
183.0000
CHIX
00336690702TRLO0
23-Jun-2026
10:06:00
275
182.9000
CHIX
00336690778TRLO0
23-Jun-2026
10:07:00
727
182.9000
CHIX
00336691098TRLO0
23-Jun-2026
10:08:00
335
182.9000
CHIX
00336691228TRLO0
23-Jun-2026
10:08:00
430
182.9000
BATE
00336691229TRLO0
23-Jun-2026
10:08:00
444
182.9000
BATE
00336691230TRLO0
23-Jun-2026
10:08:00
760
182.9000
CHIX
00336691231TRLO0
23-Jun-2026
10:08:00
1,485
182.9000
CHIX
00336691232TRLO0
23-Jun-2026
10:08:00
416
182.9000
TRQX
00336691233TRLO0
23-Jun-2026
10:25:00
173
183.5000
CHIX
00336694513TRLO0
23-Jun-2026
10:25:00
1,114
183.5000
CHIX
00336694514TRLO0
23-Jun-2026
10:27:00
888
183.4000
CHIX
00336694858TRLO0
23-Jun-2026
10:27:00
26
183.4000
CHIX
00336694859TRLO0
23-Jun-2026
10:35:00
214
183.4000
CHIX
00336696227TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
778
183.4000
CHIX
00336696473TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
406
183.4000
BATE
00336696474TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
3,311
183.4000
CHIX
00336696475TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
3,926
183.4000
CHIX
00336696476TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
405
183.4000
TRQX
00336696477TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
889
183.2000
CHIX
00336696492TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
3,037
183.2000
CHIX
00336696493TRLO0
23-Jun-2026
10:37:00
649
183.1000
XLON
00336696495TRLO0
23-Jun-2026
10:58:00
100
183.1000
CHIX
00336700543TRLO0
23-Jun-2026
11:00:00
1,267
183.2000
CHIX
00336700985TRLO0
23-Jun-2026
11:04:00
1,239
183.5000
CHIX
00336701874TRLO0
23-Jun-2026
11:04:00
377
183.5000
CHIX
00336701900TRLO0
23-Jun-2026
11:05:00
2,733
183.5000
CHIX
00336702128TRLO0
23-Jun-2026
11:05:00
417
183.5000
BATE
00336702129TRLO0
23-Jun-2026
11:05:00
1,282
183.4000
CHIX
00336702130TRLO0
23-Jun-2026
11:05:00
311
183.4000
CHIX
00336702131TRLO0
23-Jun-2026
11:05:00
1,917
183.4000
CHIX
00336702132TRLO0
23-Jun-2026
11:05:00
3,926
183.4000
CHIX
00336702133TRLO0
23-Jun-2026
11:07:00
107
183.3000
CHIX
00336702552TRLO0
23-Jun-2026
11:10:00
10
183.3000
CHIX
00336702965TRLO0
23-Jun-2026
11:35:00
425
183.8000
CHIX
00336707813TRLO0
23-Jun-2026
11:35:00
1,318
183.8000
BATE
00336707814TRLO0
23-Jun-2026
11:35:00
833
183.8000
CHIX
00336707815TRLO0
23-Jun-2026
11:35:00
1,252
183.8000
CHIX
00336707816TRLO0
23-Jun-2026
11:35:00
1,366
183.8000
TRQX
00336707817TRLO0
23-Jun-2026
11:39:00
2,800
184.0000
CHIX
00336708420TRLO0
23-Jun-2026
11:39:00
1,126
184.0000
CHIX
00336708421TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
701
183.9000
BATE
00336708579TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
633
183.9000
BATE
00336708580TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
130
183.9000
TRQX
00336708581TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
3,926
183.9000
CHIX
00336708582TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
699
183.9000
TRQX
00336708583TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
458
183.8000
CHIX
00336708611TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
788
183.8000
CHIX
00336708618TRLO0
23-Jun-2026
11:41:00
415
183.8000
BATE
00336708619TRLO0
23-Jun-2026
11:42:00
60
183.7000
CHIX
00336708764TRLO0
23-Jun-2026
11:42:00
354
183.7000
CHIX
00336708765TRLO0
23-Jun-2026
11:48:00
600
183.6000
CHIX
00336709636TRLO0
23-Jun-2026
11:48:00
418
183.6000
CHIX
00336709637TRLO0
23-Jun-2026
11:48:00
438
183.6000
CHIX
00336709638TRLO0
23-Jun-2026
11:48:00
437
183.6000
XLON
00336709639TRLO0
23-Jun-2026
11:48:00
428
183.6000
XLON
00336709640TRLO0
23-Jun-2026
11:49:00
845
183.2000
CHIX
00336709715TRLO0
23-Jun-2026
11:51:00
1,061
183.2000
CHIX
00336710071TRLO0
23-Jun-2026
11:51:00
1,266
183.1000
CHIX
00336710075TRLO0
23-Jun-2026
11:53:00
404
183.0000
CHIX
00336710378TRLO0
23-Jun-2026
11:54:00
431
182.8000
CHIX
00336710485TRLO0
23-Jun-2026
12:16:00
210
182.8000
CHIX
00336713690TRLO0
23-Jun-2026
12:16:00
903
182.8000
BATE
00336713691TRLO0
23-Jun-2026
12:16:00
777
182.8000
CHIX
00336713692TRLO0
23-Jun-2026
12:16:00
897
182.8000
CHIX
00336713693TRLO0
23-Jun-2026
12:16:00
903
182.8000
CHIX
00336713694TRLO0
23-Jun-2026
12:16:00
898
182.8000
TRQX
00336713695TRLO0
23-Jun-2026
12:17:00
954
182.9000
CHIX
00336713880TRLO0
23-Jun-2026
12:17:00
426
182.9000
BATE
00336713881TRLO0
23-Jun-2026
12:17:00
261
182.9000
CHIX
00336713882TRLO0
23-Jun-2026
12:18:00
2,800
182.8000
CHIX
00336713961TRLO0
23-Jun-2026
12:18:00
1,126
182.8000
CHIX
00336713962TRLO0
23-Jun-2026
12:18:00
1,824
182.8000
XLON
00336713963TRLO0
23-Jun-2026
12:18:00
2,665
182.7000
CHIX
00336713986TRLO0
23-Jun-2026
12:19:00
757
182.7000
CHIX
00336714130TRLO0
23-Jun-2026
12:20:00
155
182.7000
CHIX
00336714254TRLO0
23-Jun-2026
12:24:00
426
182.6000
CHIX
00336715236TRLO0
23-Jun-2026
12:26:00
418
182.5000
BATE
00336715493TRLO0
23-Jun-2026
12:34:00
410
182.4000
CHIX
00336716540TRLO0
23-Jun-2026
12:34:00
437
182.4000
BATE
00336716541TRLO0
23-Jun-2026
12:34:00
415
182.4000
CHIX
00336716542TRLO0
23-Jun-2026
12:34:00
423
182.4000
XLON
00336716543TRLO0
23-Jun-2026
12:34:00
439
182.4000
TRQX
00336716544TRLO0
23-Jun-2026
12:36:00
241
182.3000
CHIX
00336716784TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
1,706
182.4000
CHIX
00336719027TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
856
182.4000
BATE
00336719028TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
832
182.4000
CHIX
00336719029TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
680
182.4000
XLON
00336719030TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
859
182.4000
TRQX
00336719031TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
520
182.3000
CHIX
00336719048TRLO0
23-Jun-2026
12:46:00
550
182.2000
CHIX
00336719063TRLO0
23-Jun-2026
12:48:00
442
182.1000
CHIX
00336719317TRLO0
23-Jun-2026
13:01:00
3,642
182.3000
CHIX
00336721396TRLO0
23-Jun-2026
13:21:00
183
182.4000
CHIX
00336724862TRLO0
23-Jun-2026
13:22:00
999
182.6000
CHIX
00336725104TRLO0
23-Jun-2026
13:22:00
1,305
182.6000
CHIX
00336725105TRLO0
23-Jun-2026
13:30:00
842
182.5000
CHIX
00336726411TRLO0
23-Jun-2026
13:30:00
1,635
182.5000
BATE
00336726430TRLO0
23-Jun-2026
13:30:00
1,808
182.5000
BATE
00336726431TRLO0
23-Jun-2026
13:30:00
3,084
182.5000
CHIX
00336726432TRLO0
23-Jun-2026
13:30:00
|
3,926
182.5000
CHIX
00336726433TRLO0
23-Jun-2026
13:30:00
433