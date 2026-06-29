Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seiner Reise in die USA und nach Südamerika einen stärkeren Zusammenhalt in der Nato angemahnt.



"In einer Welt der globalen Umbrüche und Multi-Krisen wahren wir unsere Kerninteressen nur in starken Partnerschaften", sagte er am Montag vor seiner Abreise. "Die USA sind und bleiben unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Wir sind Alliierte bei der Verteidigung unserer Freiheit." Die euro-atlantische Sicherheit hänge entschieden davon ab, dass man auch in Zukunft so entschlossen wie bisher in der Nato zusammenstehe. Aus gutem Grund wage Putins Russland es nicht, ein Nato-Mitglied anzugreifen: Die kollektive Abschreckung wirke.



"Mit meinem Amtskollegen Marco Rubio werde ich beraten, wie wir beim Nato-Gipfel kommende Woche in Ankara eine neue Lastenteilung im Bündnis und eine stabile, langfristige Unterstützung der Ukraine erreichen können", fügte der Minister hinzu. "Eine Unterstützung, die Moskau zur Erkenntnis gelangen lässt, dass es endlich Zeit ist, das Töten in der Ukraine zu beenden und an den Verhandlungstisch zu kommen." Die Ukraine sei längst zu Frieden bereit.





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