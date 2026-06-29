Auch die verlängere Frist für das Umtauschangebot der UniCredit für die Commerzbank-Aktionäre endet in dieser Woche. Nun hat sich Commerzbank-CEO Bettina Orlopp mit einem öffentlichen Brief zu Wort gemeldet und appelliert an die Anteilseigner, ihre Papiere nicht an die Italiener zu verkaufen.Das Wichtigste kurz und knapp• Die verlängerte Frist für das UniCredit-Umtauschangebot für Commerzbank-Aktionäre endet diese Woche.• Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp wirbt in einem offenen Brief dafür, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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