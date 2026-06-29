Die Aktie des Bildverarbeitungsspezialisten Basler hat sich seit Anfang April mehr als verdoppelt und notiert am Montag aktuell bei 27,20 €. Damit wurde das Kursniveau von Anfang 2023 wieder erreicht. Nach der starken Rally stellt sich die Frage, ob weiteres Potenzial besteht oder Gewinnmitnahmen sinnvoll sind. Institutioneller Investor steigt ein Für Aufmerksamkeit sorgte Ende Juni die Meldung, dass die DWS ihren Anteil auf 4,39% erhöht hat. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de