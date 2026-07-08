Die aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendete Waffenruhe im Iran-Krieg hat den DAX zur Wochenmitte stark belastet. Nachdem die Rekordjagd bereits am Montag mit dem Test der 25.900er-Marke abgebrochen worden war, ging es wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.Am Ende des Handelstages stand für den heimischen Leitindex ein Minus von 2,23 Prozent auf 24.897,45 Zähler zu Buche. Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, sackte um 3,40 Prozent auf 31.516,35 Zähler ab.Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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