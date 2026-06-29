An diesem Donnerstag ist es so weit: Am 2. Juli wird die neue Chipfabrik von Infineon in Dresden offiziell eröffnet. Um die steigende Nachfrage bedienen zu können, will der heimische Chipriese seine Produktionskapazität mit der Smart Power Fab an diesem Standort verdoppeln. Die Infineon-Aktie notiert weiter in Schlagdistanz zum Rekordhoch.Infineon-Produktionsvorstand Alexander Gorski spricht kurz vor der offiziellen Eröffnung von einem "Leuchtturmprojekt" für Europa, Deutschland und die Region Dresden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär