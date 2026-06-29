Die Debatte über den Wirtschaftsstandort Deutschland ist derzeit von Skepsis geprägt. Schwache Industrieindikatoren, hohe Kosten, verhaltene Investitionen und politische Unsicherheit belasten das Bild. Für den Aktienmarkt ist das allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Gerade im Nebenwertesegment gibt es Unternehmen, deren Entwicklung nicht allein von der deutschen Konjunktur abhängt. Sie profitieren von globalen Trends, staatlichem Investitionsbedarf, internationaler Expansion oder starken Nischenpositionen.

Besonders deutlich wird das beim Thema künstliche Intelligenz. Der KI-Boom beschränkt sich nicht auf die bekannten Chip- und Softwarekonzerne. Er löst Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus - von der Halbleiterfertigung bis zur Energieversorgung von Rechenzentren. Davon können auch deutsche Spezialisten profitieren.

SUSS MicroTec ist dafür ein Beispiel aus der Halbleiterzulieferung. Das Unternehmen liefert Anlagen für anspruchsvolle Prozessschritte, die bei leistungsfähigeren Chiparchitekturen immer wichtiger werden. Während Umsatz und Marge im ersten Quartal 2026 noch schwach wirkten, zeigte der Auftragseingang bereits eine deutlich andere Richtung: Die Bestellungen stiegen um 69,5 Prozent auf 149,3 Mio. Euro, der Auftragsbestand erreichte 330,1 Mio. Euro. Das spricht dafür, dass sich der Investitionsschub der Chipindustrie zunehmend in den Büchern niederschlägt.

Eine zweite KI-Folgegeschichte spielt sich nicht in der Chipfertigung, sondern bei der Energieinfrastruktur ab. Rechenzentren benötigen große Mengen zuverlässig verfügbarer Energie. Genau hier setzt 2G Energy an. Der Hersteller dezentraler Energiesysteme hat mit einem Großauftrag aus Nordamerika für Data-Center-Anwendungen einen wichtigen Türöffner in einen wachstumsstarken Markt erhalten. Für 2026 erwartet das Unternehmen nun Umsätze am oberen Ende der Spanne von 440 bis 490 Mio. Euro, 2027 sollen 570 bis 620 Mio. Euro erreicht werden. KI wirkt hier also indirekt - nicht über Algorithmen oder Halbleiter, sondern über den steigenden Strombedarf.

Eine zweite Klammer ist der Investitionsbedarf des Staates. Die veränderte geopolitische Lage, marode Infrastruktur und höhere Anforderungen an digitale Sicherheit erzwingen Ausgaben, die nicht beliebig verschoben werden können. Davon profitieren Unternehmen, die Lösungen für Verteidigung, Schiene oder Hochsicherheits-IT liefern.

Alzchem verbindet Spezialchemie mit einer starken Verteidigungskomponente. Das Unternehmen ist unter anderem bei Nitroguanidin positioniert, einem Vorprodukt für moderne Treibladungen. Die geplante Kapazitätsverdopplung soll ab 2027 zusätzliche Umsätze im oberen zweistelligen Millionenbereich ermöglichen. Gleichzeitig zeigt die laufende Entwicklung, dass Alzchem nicht nur von Fantasie lebt: Im ersten Quartal 2026 stieg das EBITDA um 18 Prozent auf 32,3 Mio. Euro, die Marge verbesserte sich auf 21,7 Prozent.

Auch Vossloh profitiert von strukturellem Investitionsbedarf, allerdings im Bereich Schieneninfrastruktur. In Deutschland lassen größere Impulse aus dem Infrastrukturpaket zwar noch auf sich warten, international läuft das Geschäft aber stark. Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal 2026 420,2 Mio. Euro, der Auftragsbestand stieg auf 1,14 Mrd. Euro. Das zeigt, dass Vossloh nicht nur eine Wette auf deutsche Bahn-Investitionen ist, sondern von einem globalen Bedarf an leistungsfähigeren Schienennetzen getragen wird.

Bei secunet liegt der Treiber wiederum in der digitalen Souveränität. Behörden, Sicherheitsorganisationen und staatliche Einrichtungen müssen ihre IT-Infrastruktur angesichts zunehmender Cyberrisiken aufrüsten. Das Unternehmen spürt diese Nachfrage besonders im Auftragseingang, der im ersten Quartal 2026 um 90,7 Prozent auf 143,0 Mio. Euro zulegte. Der Auftragsbestand erreichte 337,7 Mio. Euro. Auch wenn das Ergebnis kurzfristig durch Aufbaukosten und einen höheren Hardwareanteil belastet wurde, bleibt der bestätigte Ausblick mit 460 bis 500 Mio. Euro Umsatz und 53 bis 58 Mio. Euro EBIT für 2026 ein Zeichen für die intakte Perspektive.

Neben KI und staatlichem Investitionsbedarf gibt es noch einen dritten Erfolgsfaktor: Internationalisierung und industrielle Nischenstärke. Viele deutsche Nebenwerte sind längst keine reinen Deutschland-Wetten mehr. Sie bedienen globale Kunden, spezialisierte Anwendungen und Märkte, in denen Qualität, Zertifizierung und technologische Erfahrung wichtiger sind als die kurzfristige Konjunktur.

Masterflex steht exemplarisch für diese Art von Nebenwert. Spezialschläuche und Verbindungssysteme klingen unspektakulär, sind in Branchen wie Medizintechnik, Pharma, Lebensmittelindustrie, Luftfahrt, Halbleitertechnik oder Maschinenbau aber oft kritische Komponenten. Das Unternehmen hat sich in solchen anspruchsvollen Anwendungen eine margenstarke Position erarbeitet. Im ersten Quartal 2026 blieb der Umsatz mit 27,4 Mio. Euro nahezu stabil, das operative EBIT stieg aber auf 4,6 Mio. Euro, die Marge erreichte 16,7 Prozent. Zusätzliche Impulse sollen unter anderem aus dem neuen Werk in Marokko, erweiterten Reinraumkapazitäten und einem größeren Rahmenvertrag kommen, der ab Ende 2026 schrittweise in die Serienphase übergehen soll.

Damit ergibt sich ein anderes Bild, als es die makroökonomischen Schlagzeilen vermuten lassen. Natürlich ist das Umfeld in Deutschland schwierig. Doch die spannendsten Nebenwerte hängen häufig nicht am Durchschnitt der deutschen Wirtschaft. Sie profitieren von KI-Investitionen, staatlichen Sicherheits- und Infrastrukturprogrammen, internationaler Nachfrage oder hochspezialisierten Nischen. Genau deshalb lohnt der selektive Blick auf die zweite Reihe: Nicht der Standort allein entscheidet, sondern die Frage, ob ein Unternehmen in einem wachsenden Markt eine starke und schwer ersetzbare Position hat.

(aktien-globlal.de, erstellt 29.06.26, 9:00 Uhr, veröffentlicht 29.06.26, 9:14 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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