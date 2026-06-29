Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zum Wochenstart zunächst eine gewisse Vorsicht. Immerhin löst die Eskalation in Nahost vom Wochenende keine Verkaufswelle aus. Zudem haben sowohl die USA als auch der Iran angekündigt, die Waffen ruhen zu lassen und die Verhandlungen fortzusetzen. «Im Wesentlichen geht es um die Zukunft des Atomprogramms im Iran, die Hoheit über die Strasse von Hormus und die Situation im Libanon», fast ein Analyst die schwierigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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