Zahlreiche Netflix-User:innen stoßen derzeit beim Login auf einen Hinweis. Sie müssen für ihr Profil eine eigene E-Mail-Adresse erstellen. Was der Streaming-Dienst damit erreichen will und warum es Kritik von einigen Nutzer:innen hagelt. Es ist mittlerweile schon mehr als drei Jahre her, dass Netflix das Teilen von Accounts verboten hat. Seither müssen User:innen kostenpflichtige Zusatzkonten für alle einrichten, die außerhalb ihres Haushalts wohnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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