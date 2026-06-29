Enpal baut mit Roof+ eine Parkplatzüberdachung aus PV-Modulen für die Messe in Essen. Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 11 Megawatt. Enpal schließt eine Partnerschaft mit Roof+, einem spezialisierten Generalunternehmer für Solar-Carports und Energieinfrastruktur auf versiegelten Flächen. Wie Enpal mitteilten, arbeiten beide Unternehmen künftig bei ausgewählten großflächigen Carport-Solarprojekten im Gewerbe- und Industriesegment zusammen.Den Auftakt der langfristigen Kooperation bilde ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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