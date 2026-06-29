In Kürze endet das zweite Quartal des laufenden Kalenderjahres 2026. Und damit nähert sich auch wieder die Berichtssaison. Unter den großen europäischen Pharma-Werten dürfte erneut Novo Nordisk das Interesse vieler Marktteilnehmer anziehen. Eine US-Bank rechnet damit, dass sich die Dänen erneut höhere Jahresziele setzen.Das Wichtigste kurz und knapp• Novo Nordisk wird am 05. August die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen• JPMorgan rechnet mit einer Anhebung der Jahresziele• Positive Impulse sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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