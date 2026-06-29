Berlin - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat die Mineralölkonzerne zu einem fairen Umgang mit dem Ende des Tankrabatts aufgefordert.
"Das Ende des Tankrabatts darf nicht zum Startschuss für Extragewinne werden", sagte VZBV-Vorständin Ramona Pop. Für die Mineralölkonzerne gebe es keinen Grund, die Preise stärker anzuheben als die ausgelaufene Steuerentlastung. "Grundsätzlich gilt: Wer steigende Rohölpreise sofort weitergibt, darf bei sinkenden Preisen nicht auf die Bremse treten." Das Bundeskartellamt bleibe in der Pflicht, genau hinzusehen.
"Angesichts der weiterhin hohen Energiepreise muss die Bundesregierung ihr Versprechen endlich einlösen und die Stromsteuer auch für private Haushalte senken", fügte Pop hinzu. "Das entlastet Verbraucherinnen und Verbraucher dauerhaft und macht den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen attraktiver."
"Das Ende des Tankrabatts darf nicht zum Startschuss für Extragewinne werden", sagte VZBV-Vorständin Ramona Pop. Für die Mineralölkonzerne gebe es keinen Grund, die Preise stärker anzuheben als die ausgelaufene Steuerentlastung. "Grundsätzlich gilt: Wer steigende Rohölpreise sofort weitergibt, darf bei sinkenden Preisen nicht auf die Bremse treten." Das Bundeskartellamt bleibe in der Pflicht, genau hinzusehen.
"Angesichts der weiterhin hohen Energiepreise muss die Bundesregierung ihr Versprechen endlich einlösen und die Stromsteuer auch für private Haushalte senken", fügte Pop hinzu. "Das entlastet Verbraucherinnen und Verbraucher dauerhaft und macht den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen attraktiver."
© 2026 dts Nachrichtenagentur