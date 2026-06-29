Enpal will sein Geschäft deutlich mehr als bislang auf Projekte für Gewerbe- und Industriebetriebe (C&I) sowie Immobilieneigentümer ausweiten. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, in Deutschland zum führenden EPC-Anbieter für dieses Segment zu werden, wie es gegenüber pv magazine erklärte. Hierbei sollen gemeinsam mit Partnern auch die im C&I-Bereich oft nötigen, anspruchsvollen Konzepte für Anlagensteuerung und Energiemanagement umgesetzt werden. Der Startschuss für die angestrebte Expansion ist in dieser Hinsicht allerdings noch vergleichsweise einfach: Gemeinsam mit dem auf Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland