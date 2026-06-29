Bern - Der Schutz vor betrügerischem Missbrauch Schweizer Telefonnummern auch im Mobilnetz wird verstärkt: Telekomanbieter müssen ab 1. Juli verdächtige Anrufe als «unbekannt» kennzeichnen oder gar ganz blockieren. Der Schweizer Konsumentenschutz begrüsst die nun in Umsetzung stehende Massnahme, wie er am Montag mitteilte. Das Vorgehen gegen den Nummern-Missbrauch, Spoofing genannt, ergänzten die seit November 2025 standardmässig aktivierten Werbeanruf-Filter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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