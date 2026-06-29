Seoul - Südkorea hat eine umfassende Industriestrategie vorgestellt, die sich auf Halbleiter und Künstliche Intelligenz konzentriert. Präsident Lee Jae-myung will seinem Land nach eigenen Angaben mit Unternehmensinvestitionen in Höhe von umgerechnet mehreren hundert Milliarden Euro die weltweite Vorherrschaft in diesen Schlüsseltechnologien sichern.
"Wir müssen die Kernbereiche der KI schneller sichern als jedes andere Land", sagte der Präsident. Die beiden Branchenriesen Samsung Electronics und SK Hynix wollen gemeinsam mit Zulieferern 800 Billionen Won (etwa 455 Milliarden Euro) investieren. Geplant sind jeweils zwei neue Chipfabriken im Südwesten des Landes, wie Südkoreas Industrieminister Kim Jung-kwan mitteilte.
Laut Lee werden die Stadt Gwangju und die Provinz Süd-Jeolla weitere fünf bis 20 Billionen Won (2,8 bis 11,4 Milliarden Euro) in die Projekte stecken. Zusätzlich sollen 81 Billionen Won (46 Milliarden Euro) in einen Chip-Verpackungs-Cluster in der Region Chungcheong nahe Seoul fließen.
Die Regierung kündigte zudem den Bau von KI-Rechenzentren in der Region an. Dafür sollen 550 Billionen Won (313 Milliarden Euro) von mehreren Unternehmen investiert werden.
"Wir müssen die Kernbereiche der KI schneller sichern als jedes andere Land", sagte der Präsident. Die beiden Branchenriesen Samsung Electronics und SK Hynix wollen gemeinsam mit Zulieferern 800 Billionen Won (etwa 455 Milliarden Euro) investieren. Geplant sind jeweils zwei neue Chipfabriken im Südwesten des Landes, wie Südkoreas Industrieminister Kim Jung-kwan mitteilte.
Laut Lee werden die Stadt Gwangju und die Provinz Süd-Jeolla weitere fünf bis 20 Billionen Won (2,8 bis 11,4 Milliarden Euro) in die Projekte stecken. Zusätzlich sollen 81 Billionen Won (46 Milliarden Euro) in einen Chip-Verpackungs-Cluster in der Region Chungcheong nahe Seoul fließen.
Die Regierung kündigte zudem den Bau von KI-Rechenzentren in der Region an. Dafür sollen 550 Billionen Won (313 Milliarden Euro) von mehreren Unternehmen investiert werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur