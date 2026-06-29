Der Kurs der Volkswagen-Vorzugsaktie spiegelt derzeit ein äußerst pessimistisches Szenario wider. Nach katastrophalen Jahren ging es in den letzten Wochen weitere rund 20% abwärts. Kämpft der Konzern bereits ums Überleben? Rational betrachtet ist die Lage weit weniger dramatisch, als wie es ein Kursverlust von rund 70% in den letzten fünf Jahren vermuten lässt. Sollte es VW gelingen, die Profitabilität wie vom Management angekündigt zu verbessern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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