Die Bayer-Aktie schoss vergangene Handelswoche um rund +25% in die Höhe und beendete die Woche fast auf einem neuen 12-Monatshoch. Hat der deutsche Chemie- und Pharmakonzern jetzt überhaupt noch Luft nach oben? Das sagen die Banken Nach dem historischen Urteil des US Supreme Courts im Fall "Durnell" am vergangenen Donnerstag haben mehrere Banken und Analysehäuser ihre Bewertungen für die Bayer-Aktie umgehend angepasst. Während einige Institute ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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