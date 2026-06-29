FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GSK PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 580 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 976 (919) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES LION FINANCE GROUP TARGET TO 13900 (13100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS TO 'SECTOR PERFORM' (UP) - PRICE TARGET 170 PENCE - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 210 (165) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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