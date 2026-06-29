Die Kursentwicklung der SAP-Aktie enttäuscht seit Monaten.Im Februar 2025 notierte die Aktie noch im Bereich von 284 Euro. Eine heftige Korrektur zwang die Aktie in die Knie. Bis zum Jahreswechsel ermäßigte sich die Software-Aktie auf 210 Euro. Doch, wer nun dachte, dass so langsam der Boden gefunden wäre, wurde kräftig enttäuscht. Die Rutschpartie setzte sich auch 2026 fort. Eine Kombination aus hauseigenen Problemen und einer im Markt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de