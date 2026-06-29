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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
29.06.26 | 09:55
1,580 Euro
-0,63 % -0,010
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6701,81012:50
Dow Jones News
29.06.2026 11:33 Uhr
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Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -4-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
29-Jun-2026 / 10:01 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

29 June 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 22 June 2026 to 26 June 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

22 June 2026 LSE   147.2383p              34,223     150.0000p       145.8000p 
 
23 June 2026 LSE   141.1775p              31,990     142.8000p       139.6000p 
 
24 June 2026 LSE   143.7628p              36,000     145.8000p       142.0000p 
 
25 June 2026 LSE   146.2849p              35,257     148.0000p       144.6000p 
 
26 June 2026 LSE   143.8917p              36,000     145.8000p       141.0000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,093,917 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,647,659 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,647,659 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
22 June 2026 562            146.60        08:14:41        00400419735TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 531            148.40        08:17:18        00400421948TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 538            148.40        08:18:47        00400423451TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 563            149.00        08:37:23        00400436861TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 282            149.20        09:00:24        00400450521TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 313            149.20        09:00:24        00400450522TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 552            148.60        09:02:38        00400452999TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 547            148.40        09:02:38        00400453000TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 281            148.00        09:02:41        00400453039TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 554            150.00        09:08:22        00400459636TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 526            149.80        09:08:22        00400459640TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 533            149.00        09:28:50        00400482336TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 560            148.80        09:30:22        00400484216TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 514            149.20        09:48:48        00400501988TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1056           148.40        09:57:16        00400508145TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 534            148.20        10:09:43        00400522038TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 525            147.80        10:09:43        00400522039TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 534            146.60        10:10:39        00400522958TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 150            146.20        10:59:56        00400561007TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 407            146.20        10:59:56        00400561008TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 557            146.20        10:59:56        00400561009TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 556            146.20        10:59:56        00400561010TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 557            146.20        10:59:56        00400561011TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 521            146.20        11:07:13        00400561401TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 559            146.60        11:21:46        00400562336TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 560            146.40        11:22:09        00400562355TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 517            146.60        11:32:05        00400562571TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 517            146.60        11:32:05        00400562572TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1066           147.40        12:05:57        00400564001TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 537            147.00        12:08:39        00400564093TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1060           146.80        12:08:40        00400564094TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 530            146.80        12:08:40        00400564095TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 32            146.40        12:15:35        00400564229TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 500            146.40        12:15:35        00400564230TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 533            146.60        12:40:46        00400564737TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 200            146.80        14:13:22        00400567400TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 586            147.00        14:20:16        00400567643TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 644            147.00        14:31:44        00400568211TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 205            146.80        14:31:44        00400568213TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1602           147.40        14:47:14        00400569198TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 555            147.20        14:54:29        00400569661TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1224           147.20        14:54:29        00400569662TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 317            147.20        14:54:29        00400569663TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 528            147.00        14:54:52        00400569689TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 531            147.00        14:55:16        00400569714TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 514            147.00        14:56:12        00400569753TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 515            147.00        14:59:44        00400569935TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 514            146.80        15:02:35        00400570070TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 513            146.80        15:02:35        00400570071TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 523            146.60        15:02:41        00400570077TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1071           147.40        15:07:02        00400570288TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 532            146.80        15:14:22        00400570676TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 543            146.60        15:17:28        00400570895TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 563            146.40        15:30:07        00400571557TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 527            146.20        15:32:26        00400571728TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1124           145.80        15:42:06        00400572124TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 1117           146.60        15:59:03        00400573414TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 101            146.60        16:04:23        00400574094TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 455            146.60        16:04:23        00400574095TRLO1   XLON 
 
22 June 2026 555            146.20        16:06:38        00400574252TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 512            142.20        08:00:25        00400679716TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 234            142.20        08:29:38        00400697673TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 554            141.60        08:30:22        00400698113TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 166            141.60        08:42:02        00400705503TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

23 June 2026 140            141.60        08:42:02        00400705504TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 544            141.20        08:42:02        00400705505TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 560            141.20        08:42:02        00400705506TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 560            141.20        08:42:02        00400705507TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 522            141.00        08:45:49        00400708316TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 529            140.60        09:04:40        00400722389TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 563            139.80        09:21:33        00400734808TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 562            139.80        09:21:33        00400734809TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 692            140.80        10:10:39        00400767834TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 51            140.80        10:10:39        00400767835TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 400            141.40        10:15:58        00400771685TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 12            141.40        10:15:58        00400771686TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 58            141.40        10:15:58        00400771687TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 560            141.20        10:18:18        00400773198TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 200            141.60        10:46:36        00400798298TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 669            141.80        10:47:16        00400798793TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 179            141.80        10:47:16        00400798794TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 197            142.20        11:10:35        00400807693TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 2716           141.80        11:10:35        00400807694TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 525            141.60        11:15:03        00400807786TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 514            141.20        11:28:26        00400808510TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 555            140.60        11:32:32        00400808702TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 521            140.20        12:05:10        00400810294TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 1124           140.60        12:20:58        00400810634TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 539            140.40        12:27:41        00400810784TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 800            140.40        14:00:44        00400813918TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 2132           140.20        14:00:44        00400813919TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 563            140.00        14:00:50        00400813925TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 439            139.60        14:29:20        00400814691TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 113            139.60        14:29:20        00400814692TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 494            140.60        14:46:21        00400815866TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 909            140.40        14:46:22        00400815874TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 658            140.40        14:46:22        00400815875TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 182            141.40        14:55:53        00400816559TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 279            141.80        15:10:02        00400817679TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 2182           141.60        15:10:03        00400817681TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 1084           141.60        15:25:08        00400818689TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 1114           141.40        15:31:08        00400819074TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 557            141.40        15:31:08        00400819075TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 557            141.40        15:31:08        00400819076TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 2225           141.40        15:31:08        00400819077TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 557            141.80        16:08:14        00400822364TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 268            142.20        16:15:12        00400823118TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 502            142.20        16:15:12        00400823119TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 573            142.80        16:17:33        00400823312TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 6             142.80        16:19:49        00400823464TRLO1   XLON 
 
23 June 2026 838            142.60        16:19:49        00400823465TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1074           142.00        09:03:51        00401066596TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 830            142.60        09:03:51        00401066598TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 488            143.00        09:04:00        00401066937TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 470            143.00        09:08:30        00401074972TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 103            143.00        09:08:30        00401074973TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 73            142.60        09:09:42        00401077419TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 500            142.60        09:09:42        00401077420TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 572            142.60        09:09:42        00401077421TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 572            142.80        09:15:32        00401087966TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 536            142.60        09:16:05        00401089047TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 208            143.40        10:02:15        00401185300TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 268            143.40        10:02:15        00401185302TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 547            143.60        10:09:39        00401203139TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 547            143.40        10:23:24        00401233145TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1641           143.00        10:25:32        00401238488TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 578            143.00        10:31:44        00401252701TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 543            142.80        11:00:29        00401308310TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1060           142.60        11:46:48        00401309793TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1085           142.40        11:49:43        00401310196TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1085           142.20        12:16:03        00401311107TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 400            142.20        12:16:53        00401311160TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 173            142.20        12:16:53        00401311161TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 184            142.60        14:11:21        00401316082TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 383            142.60        14:11:21        00401316083TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 566            142.60        14:11:21        00401316084TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1123           142.40        14:15:20        00401316420TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 114            142.40        14:15:20        00401316421TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 569            142.40        14:15:20        00401316422TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 380            142.40        14:15:23        00401316438TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1296           143.00        14:34:05        00401317539TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 559            142.80        14:34:57        00401317607TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 356            142.80        14:35:29        00401317696TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1144           142.60        14:35:30        00401317698TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1077           142.40        14:41:27        00401318351TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 141            142.40        14:41:27        00401318352TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1122           144.20        14:55:40        00401319764TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 575            144.00        15:00:35        00401320316TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 184            144.00        15:28:12        00401323646TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1364           145.00        15:32:22        00401324139TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 780            145.60        15:57:42        00401326548TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 3417           145.80        15:59:46        00401326778TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

24 June 2026 835            145.60        15:59:46        00401326779TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 2581           145.60        15:59:46        00401326780TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 471            145.40        15:59:49        00401326781TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 1811           145.40        15:59:49        00401326782TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 541            145.40        16:01:00        00401326895TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 574            145.40        16:01:09        00401326905TRLO1   XLON 
 
24 June 2026 500            145.20        16:05:20        00401327374TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 566            144.80        08:03:53        00401498181TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 174            144.80        08:30:03        00401522068TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 400            144.80        08:30:03        00401522067TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 400            144.80        08:55:00        00401550456TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 554            144.60        08:55:00        00401550457TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 564            144.60        08:55:00        00401550458TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 564            145.00        08:57:40        00401553641TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 536            145.00        08:57:40        00401553643TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 862            148.00        09:32:37        00401597540TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1645           147.60        09:32:37        00401597542TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 554            147.20        09:44:28        00401614153TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 528            147.00        09:44:28        00401614154TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 559            146.40        09:46:59        00401617689TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 549            146.40        10:18:52        00401676694TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 575            147.00        10:36:43        00401717430TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 559            147.00        10:50:59        00401746762TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 549            146.20        11:01:12        00401761481TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 551            146.60        11:37:39        00401773328TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 551            146.40        11:45:16        00401774010TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 554            146.40        12:05:23        00401774809TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 572            146.20        12:20:00        00401775315TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 348            146.20        12:36:00        00401775939TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 201            146.20        12:36:00        00401775938TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 94            146.20        12:59:37        00401776768TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 133            146.20        12:59:37        00401776767TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 322            146.20        12:59:37        00401776766TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 549            147.00        13:48:14        00401779438TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 300            147.60        13:53:46        00401779780TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 766            147.60        13:53:46        00401779779TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1138           147.20        13:53:46        00401779781TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 98            147.40        14:08:39        00401780497TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 598            147.40        14:08:39        00401780496TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1593           147.00        14:08:39        00401780498TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 551            146.60        14:32:05        00401781949TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 551            146.60        14:32:05        00401781948TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 551            146.60        14:32:05        00401781947TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 575            146.20        14:44:43        00401783041TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 575            146.20        14:44:43        00401783040TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1075           146.00        14:44:45        00401783045TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 5             146.00        14:44:45        00401783044TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 242            146.00        14:46:08        00401783178TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 328            146.00        14:46:08        00401783177TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 533            145.40        14:54:40        00401783875TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 40            145.40        14:54:40        00401783874TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 564            145.40        14:55:35        00401783971TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 18            145.40        14:58:07        00401784121TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1140           145.60        15:01:30        00401784428TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 536            146.20        15:03:26        00401784702TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1105           146.00        15:10:19        00401785315TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 545            145.80        15:16:53        00401785851TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1152           146.40        15:21:08        00401786319TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 547            146.20        15:21:09        00401786330TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 530            146.00        15:44:07        00401788627TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 576            145.60        15:44:07        00401788630TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1257           146.00        15:44:07        00401788629TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 262            146.00        15:44:07        00401788628TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 7             146.20        15:53:00        00401789527TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 556            146.00        15:57:32        00401789860TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 327            146.20        15:57:32        00401789861TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 556            146.00        16:06:14        00401790751TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 922            146.00        16:06:14        00401790752TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 562            145.60        16:12:52        00401791784TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 562            145.60        16:12:52        00401791783TRLO1   XLON 
 
25 June 2026 1             145.60        16:12:52        00401791782TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 559            145.40        08:28:08        00401797866TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 896            145.80        08:28:08        00401797867TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 552            145.20        08:28:43        00401797902TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 576            145.20        08:28:44        00401797903TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 534            145.40        08:31:02        00401797996TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 570            145.20        08:34:43        00401798137TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 553            144.60        08:39:22        00401798316TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 535            145.00        08:50:18        00401798796TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 539            144.40        09:03:50        00401799454TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 551            144.00        09:17:08        00401800181TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 554            144.00        09:25:33        00401800565TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 540            144.20        09:30:07        00401800735TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 572            143.60        09:48:33        00401801377TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 571            143.60        09:48:33        00401801378TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 568            143.60        09:50:07        00401801443TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 411            142.20        10:02:17        00401802410TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 1131           143.20        10:21:10        00401803192TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -4- 

26 June 2026 570            143.00        10:57:28        00401805056TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 556            143.00        11:00:04        00401805109TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 243            142.80        12:01:17        00401807571TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 260            142.80        12:01:17        00401807572TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 409            142.40        12:17:08        00401808033TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 157            142.40        12:20:07        00401808125TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 409            142.40        12:20:07        00401808126TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 549            142.00        12:40:15        00401809100TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 103            141.60        12:45:40        00401809409TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 406            141.60        13:00:02        00401809965TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 66            141.60        13:00:02        00401809966TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 104            141.60        13:00:02        00401809967TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 500            142.00        13:28:31        00401811128TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 44            142.00        13:28:31        00401811129TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 544            141.40        13:38:47        00401811475TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 569            141.60        14:00:33        00401812286TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 568            141.40        14:00:33        00401812287TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 530            141.00        14:18:44        00401813035TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 676            141.20        14:18:44        00401813036TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 546            142.20        14:38:37        00401814683TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 261            143.00        14:44:08        00401815143TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 478            142.80        14:47:59        00401815685TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 52            142.80        14:48:19        00401815710TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 41            142.80        14:48:59        00401815779TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 76            143.00        14:59:47        00401816953TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 224            143.00        15:10:49        00401819335TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 3477           144.60        15:49:08        00401825334TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 364            144.60        15:49:08        00401825335TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 7146           144.60        15:49:08        00401825336TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 530            144.40        15:49:08        00401825337TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 556            144.40        15:49:38        00401825558TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 216            144.20        15:50:15        00401825681TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 340            144.20        15:50:15        00401825682TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 16            144.20        15:51:22        00401825870TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 487            144.20        15:52:38        00401825999TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 53            144.20        15:55:38        00401826540TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 503            144.20        15:55:38        00401826541TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 562            144.40        16:04:11        00401827770TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 94            144.60        16:16:22        00401830197TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 485            144.60        16:16:22        00401830198TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 1101           144.60        16:16:22        00401830199TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 368            144.60        16:16:57        00401830307TRLO1   XLON 
 
26 June 2026 549            144.60        16:19:50        00401830810TRLO1   XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 434033 
EQS News ID:  2355928 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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