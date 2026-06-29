EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Covestro Finance GmbH
/ Herkunftsstaat
Die Covestro Finance GmbH gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro Finance GmbH
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2355908 29.06.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group