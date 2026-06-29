Die Münchner Sunoyster Systems GmbH hat auf der Intersolar Europe in München ihr neuestes Leichtmodul "PVbondi" präsentiert. Es besitzt eine Leistung von bis zu 450 Watt und verfügt über eine Effizienz von 22,2 Prozent, wie aus dem Datenblatt hervorgeht. 96 monokristalline Solarzellen sind in dem Glas-Glas-Modul verbaut. Mit 1780 mal 1153 mal 48 Millimeter bleibt es unter der Zwei-Quadratmeter-Grenze. Das Gewicht wird im Datenblatt mit rund 24 Kilogramm angegeben. Die Bifazialität beträgt demnach etwa 80 Prozent. Das Modul ist für einen Temperaturbereich zwischen -40 und +85 Grad Celsius geeignet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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