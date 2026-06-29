Zürich - Eine Mischung aus schwelenden Nahostrisiken sowie zunehmend kritisch hinterfragten KI-Bewertungen halten die Finanzmärkten zum Wochenstart gefangen und lassen eine klare Orientierung vermissen. «Schaukelbörse» nennt es ein Händler. Tatsächlich bewegt sich der SMI in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs von Freitag. Gleichzeitig spricht die eher verhaltene Reaktion auf die Entwicklungen im Iran-Konflikt vom Wochenende dafür, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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