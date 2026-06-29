Nutzer:innen von Smartphones der Pixel-10-Serie bekommen einen neuen Energiesparmodus für Google Maps. So aktiviert ihr ihn. Regelmäßig präsentiert Google sogenannte "Feature Drops", mithilfe derer die Funktionen der Pixel-Smartphones erweitert werden. Darunter sind auch ein paar, die bei der Vielzahl an Updates untergehen, aber richtig praktisch sind. So wie der Energiesparmodus für Google Maps auf Pixel-Smartphones. Aktuell nur für die Pixel-10-Serie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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