© Foto: Arne Dedert/dpaDeutsche Aktien sind im Mittagshandel durch Verluste bei VW und anderen Autowerten ausgebremst worden. An den US-Börsen deutet sich ein fester Handelsstart an. Der Ölpreis steigt, Gold und Silber rutschen ab.Die europäischen Aktienmärkte haben im Mittagshandel am Montag keine einheitliche Linie gefunden. Das dominierende Thema an den globalen Märkten ist der fragile Zustand im Nahen Osten, wo nach heftigen militärischen Konfrontationen am Wochenende vorerst eine Atempause eingelegt wurde. "Der durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelöste Energiepreisschock belastet weiterhin den kurzfristigen Konjunkturausblick", erklärte Robin Winkler, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, in einer …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4781601046,JP3756600007,US67066G1040,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US58933Y1055,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE