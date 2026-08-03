Google hat ein neues Feature sofort wieder aus seiner Earth-Software gestrichen. Das Potenzial für schwer zu erkennende Fakes wäre wohl zu groß gewesen. Sie waren einfach zu originalgetreu: Google hat eine Funktion in Google Earth gestoppt, die KI-generierte Bilder erzeugen konnte. Der Grund: Nutzer:innen konnten damit auch Fake News erstellen, die sich kaum von echten Aufnahmen unterscheiden ließen. Journalisten der BBC gelang es, die eingebauten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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