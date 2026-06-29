Berlin - Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Tomi Neckov, kritisiert die unzureichende Klimatisierung von Kitas und Schulen. "Wir sind in Deutschland noch nicht flächendeckend darauf eingestellt, dass es immer öfter zu Hitzewellen, wie in der vergangenen Woche, kommen wird", sagte er der "Frankfurter Rundschau" von Ippen-Media.



Während viele Bürogebäude mit Klimaanlagen ausgestattet seien, fehlten diese in Kitas und Schulen. "Die Sicherheit der Kinder und Beschäftigten darf nicht gefährdet werden. Es gibt aber Fälle, in denen das so ist, weil sich Gebäude aufheizen und nicht ausreichend Maßnahmen von den Trägern ergriffen werden. Das darf so nicht sein."



Der Einbau von Klimaanlagen liege in der Zuständigkeit der öffentlichen und privaten Träger. Viele würden vor dem Einbau von Heizungs-, Luftfilter- und Klimaanlagen abwägen, wie oft es zu besonderen Temperaturvorkommnissen oder auch Erkältungswellen komme. "Wünschenswert wäre eine optimale Ausstattung, mit der adäquat darauf reagiert werden kann. Die Realität sieht aber anders aus. Das liegt oft schlicht an den fehlenden finanziellen Mitteln. Hier gilt es zu priorisieren", sagte der VBE-Vorsitzende. Er forderte: "Wir müssen von den Ländern lernen, die schon immer mit hohen Temperaturen umgehen."





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