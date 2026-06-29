Die Aktie von Bloom Energy hat in den vergangenen zwölf Monaten eine außergewöhnliche Kursentwicklung hingelegt. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die rasant steigende Energienachfrage durch den Ausbau von KI-Rechenzentren, wodurch sich dem Unternehmen ein langfristig wachsender Milliardenmarkt eröffnet. Zuletzt korrigierte der Kurs von seinem Hoch gut 20% - wie geht's jetzt weiter? Bloom Energy steht heute deutlich stärker im Mittelpunkt des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de