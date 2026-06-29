Elements Green und Envision Energy haben auf der The smarter E Europe vergangene Woche in München eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Konkret geht es darum, dass Envision Energy ein Batteriespeichersystem mit 400 Megawatt Leistung und 1600 Megawattstunden Kapazität an Elements Green liefert. Der unabhängige Stromerzeuger (IPP) will es für den Bau seines Großspeichers im niedersächsischen Stadorf nutzen. Das Projekt in Norddeutschland, das zu den aktuell größten in Deutschland gehört, stelle einen strategischen Meilenstein für den Einsatz des "Future Energy System" von Envision in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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