Das Fraunhofer ISE hat ein PV-Elektrolyse-Modul entwickelt, das mit Hilfe konzentrierender Solarzellen direkt mit Sonnenlicht Wasserstoff erzeugt. Zur Kommerzialisierung hat das Institut die Gesellschaft "Clearsun Energy" ausgegründet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben ein kombiniertes Photovoltaik-Elektrolyse-Modul entwickelt, das Wasserstoff effizient direkt aus Solarenergie produziert. Das teilte das Institut mit. Dafür werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver