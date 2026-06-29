Bern (awp) - Die Finanzmarktaufsicht Finma greift bei der Fondsgesellschaft Swiss Fund Management AG (SFM) und beim Vermögensverwalter BZ Berater Zentrum (BZ) durch. Die Behörde hat im Rahmen einer Untersuchung «gravierende Verstösse» gegen Verhaltensregeln festgestellt. Die Verstösse seien beim Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem dazu geltenden FIDLEG-Gesetz festgestellt worden, heisst es in einer Finma-Mitteilung vom Montag. Zur Wiederherstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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