Paris/London/Zürich - An Europas Börsen dominiert auch nach den jüngsten Gewinnmitnahmen die Zurückhaltung. Am Montagmittag sank der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,08 Prozent auf 6.217 Punkte. Der Schweizer SMI entfernte sich mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 14.136 Punkte noch etwas weiter von seinem Rekordhoch vom Donnerstag. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,27 Prozent auf 10.480 Punkte bergab. Für etwas Beruhigung sorgte, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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