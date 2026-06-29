Zürich - Der am Wochenende wieder aufgeflammte Nahost-Konflikt hinterlässt an den Finanzmärkten kaum Spuren. Investoren scheinen zunehmend immun gegen die immer neuen geopolitischen Wendungen. Bei den wichtigsten Währungspaaren sind am Montagvormittag denn auch keine grossen Schwankungen auszumachen. Das Euro/Franken-Paar tritt mit 0,9219 weiter auf der Stelle. Ein Hauch von Schwäche ist bestenfalls beim Greenback auszumachen, wie sich beim Dollar/Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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