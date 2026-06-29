Anzeige
Mehr »
Montag, 29.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
29.06.2026 13:30 Uhr
252 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Berenberg: Horizonte | H2 2026

29.06.2026 -

Sehr geehrte Damen und Herren, die Weltwirtschaft zeigte sich im ersten Halbjahr 2026 trotz des geopolitischen Chaos insgesamt robust. Getrieben von einem soliden globalen Konjunkturpfad, unterstützender Geld- und Fiskalpolitik sowie dem KI-Boom konnte der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten nach dem Kursfeuerwerk 2025 grundsätzlich anhalten, auch wenn die Volatilität - insbesondere unterhalb der Oberfläche - klar zugenommen hat. Die USA profitierten von einem starken Wachstum und einer ausgeprägten KI-Dynamik, während sich Europa als Nettoenergieimporteur mit höheren Energiekosten, einer Wachstumsflaute und einer schwachen Gewinnentwicklung konfrontiert sah. Neben den US-Aktien gehörten andere KI-Profiteure etwa aus Südkorea und Taiwan zu den klaren Gewinnern der ersten Jahreshälfte 2026. Staatsanleihen und Edelmetalle taten sich durch die im Zuge des Irankrieges gestiegenen Leitzinserwartungen und langfristigen Renditen schwer. Unser Basisszenario für das zweite Halbjahr bleibt vorsichtig optimistisch. Zwar bleiben Konjunktur-, Inflations- und geopolitische Risiken auch nach Beendigung des Irankrieges aufgrund immer noch erhöhter Energiepreise präsent oder nehmen rund um die US-Zwischenwahlen sowie der anziehenden IPO-Aktivität sogar zu. Gleichzeitig stützen jedoch eine global expansive Fiskalpolitik, robuste Unternehmensgewinne, reichlich Liquidität und der säkulare KI-Wachstumsmotor die Märkte. Solange weder eine deutliche Straffung der US-Geldpolitik noch eine Rezession absehbar sind, sehen wir keinen Grund, Aktien strategisch zu untergewichten. Entsprechend fahren wir weiterhin eine moderate Aktienübergewichtung mit Präferenz für die USA, ausgewählte Schwellenländer und KI-Gewinner, ergänzt um selektive Value-Sektoren wie Banken und Rohstoffaktien. Edelmetalle bleiben aus unserer Sicht trotz der jüngsten Korrektur ein wichtiger Portfoliobaustein, da höhere Staatsverschuldungen und strukturell erhöhte Inflation das Argument für Sachwerte untermauern. Bei Staatsanleihen - vor allem im Kernsegment - bleiben wir angesichts steigender Neuemissionen, schwächerer Diversifikationseigenschaften und zunehmender Konkurrenz durch die Finanzierung großer KI-Investitionen untergewichtet. Unternehmensanleihen erachten wir in Relation zu Staatsanleihen trotz der engen Risikoaufschläge als attraktiver. Eine erhöhte Kasseposition halten wir bewusst als "trockenes Pulver" vor, um mögliche Rücksetzer und Phasen erhöhter Volatilität im weiteren Jahresverlauf taktisch zu nutzen. Ulrich Urbahn Leiter Multi Asset Strategy & Research

Lesen Sie mehr im vollständigen Berenberg Horizonte Handout Kapitalmarktausblick H2 2026

© 2026 Asset Standard
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.