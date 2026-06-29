Vor den Stränden des Mittelmeeres breitet sich der Hasenkopf-Kugelfisch aus. Die invasive Art ist giftig und kann fest zubeissen. In Griechenland wurde nun ein Kopfgeld auf das Tier ausgesetzt. Er beisst Getränkedosen mühelos durch und muss fast keinen anderen Meeresbewohner fürchten. Der Hasenkopf-Kugelfisch breitet sich im Mittelmeer aus. Jetzt sollen Fischer die invasive Art bekämpfen. Dafür soll es nun ein Kopfgeld für den giftigen Fisch geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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