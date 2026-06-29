Berlin - In den vergangenen Hitzetagen ist es in Deutschland zu zahlreichen tödlichen Badeunfällen gekommen.
Man gehe aktuell von mindestens 26 Unglücksfällen am Wochenende sowie weiteren am Donnerstag aus, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Montag mit. Einige Betroffene würden noch vermisst und seien noch nicht gefunden worden - deshalb spreche man nicht in allen Fällen von bestätigten Todesfällen.
Fakt sei, dass alle Betroffenen männlich seien, so die DLRG weiter. Weitere Verunfallte mussten demnach reanimiert werden und ein 15-Jähriger wurde bei einem Sprung in einen Baggersee schwer verletzt.
Man gehe aktuell von mindestens 26 Unglücksfällen am Wochenende sowie weiteren am Donnerstag aus, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Montag mit. Einige Betroffene würden noch vermisst und seien noch nicht gefunden worden - deshalb spreche man nicht in allen Fällen von bestätigten Todesfällen.
Fakt sei, dass alle Betroffenen männlich seien, so die DLRG weiter. Weitere Verunfallte mussten demnach reanimiert werden und ein 15-Jähriger wurde bei einem Sprung in einen Baggersee schwer verletzt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur