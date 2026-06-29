Die Denios Gruppe baut das Geschäft mit Batteriespeichern für Industrie und Gewerbe aus. Dazu hat sie eine neue Marke sowie ein Partnernetzwerk geschaffen. Der Lager- und Prozesstechnik-Spezialist Denios hat einen neuen Geschäftsbereich gegründet, der sich um Batteriespeicher für Gewerbe- und Industrieanwendungen kümmert. Wie das Unternehmen mit Stammsitz in Bad Oeynhausen mitteilte, trägt er den Namen Denios energy.Seit 2018 sei Denios im Batteriespeichermarkt aktiv und biete anschlussfertige, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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