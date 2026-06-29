Nasdaq wackelt: Nvidia, Micron, Nike & Bitcoin jetzt im Fokus

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Die neue Börsenwoche startet mit reichlich Spannung: Der Nasdaq zeigt nach den deutlichen Abgaben der Vorwoche weiter Nerven, während Chipwerte wie Nvidia, Micron, Arm und Western Digital stark im Fokus stehen. Besonders Micron Technology sorgte nach beeindruckenden Quartalszahlen zunächst für Euphorie, konnte die Gewinne aber nicht nachhaltig verteidigen. Nvidia testet wichtige Unterstützungen, Nike notiert trotz prominenter Sport-Partnerschaften auf Mehrjahrestiefs und Bitcoin kämpft weiter mit der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar. Gleichzeitig rücken die neuen US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus, die wegen des Feiertags in den USA bereits am Donnerstag veröffentlicht werden und neue Impulse für Zinsen, Aktien, Gold und Kryptowährungen liefern könnten.

Während der Technologiesektor schwächelt, zeigen sich Dow Jones und Russell 2000 deutlich robuster. Defensive Werte wie Johnson & Johnson und Merck & Co. profitieren von der Rotation in konservativere Branchen, während der DAX weiter in seiner Seitwärtsrange festhängt und vor allem von schwachen Autowerten belastet wird. Auch Öl und Gold liefern wichtige Signale: Der Ölpreis nähert sich wieder dem Niveau vor der jüngsten Nahost-Eskalation, während Gold die Marke von 4.000 US-Dollar verteidigt. Im Wochenausblick Börse analysieren wir die wichtigsten Unterstützungen, Widerstände und Chancen für Trader und Anleger - von DAX, Nasdaq und Dow Jones bis hin zu Nvidia, Micron, Nike, Bitcoin und den spannendsten Einzelwerten der Woche.

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