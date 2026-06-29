Zürich - Damit neue Kernkraftwerke (KKW) in Zukunft wettbewerbsfähig würden, müsste der Staat die Kernenergie - wie auch die Erneuerbaren - unterstützen und einen Teil der Risiken tragen. Im Gegenzug könnten neue KKW die Stromimporte im Winter verringern. Dies zeigt eine neue Studie der ETH Zürich und des Paul Scherrer Instituts (PSI). Die bestehende Energiestrategie weiter umsetzen oder in Zukunft wieder neue Kernkraftwerke (KKW) bauen? Diese Frage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab