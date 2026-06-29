Die Robinhood-Aktie gehört aktuell wieder zu den stärkeren Werten im Technologiesektor. Nachdem das Papier am Freitag bereits um mehr als +6% zulegen konnte, setzt sich die Erholung auch vorbörslich fort. Neben der positiven Kursentwicklung sorgen vor allem die jüngsten Unternehmensmeldungen sowie optimistische Analystenschätzungen für neue Aufmerksamkeit. Stellenabbau sorgt für Optimismus Für Schlagzeilen sorgte zuletzt vor allem die Ankündigung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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