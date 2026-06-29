Die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer rückt nach einem Kursrücksetzer wieder stärker in den Fokus einkommensorientierter Anleger. Ausschlaggebend ist vor allem die außergewöhnlich hohe Dividendenrendite von derzeit rund 6,9 Prozent, mit der das Unternehmen deutlich über dem Durchschnitt des breiten US-Aktienmarktes liegt. Während der S&P 500 aktuell lediglich eine Dividendenrendite von rund 1,3 Prozent bietet, zählt Pfizer damit zu den attraktivsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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