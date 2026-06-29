Die letzte Woche war für die SpaceX-Aktie mit einem Kursverlust von -17% zum Vergessen. Doch zum Wochenauftakt startet sie mit einem Kursgewinn von über +2% recht freundlich in die neue Handelswoche. Wird diese Entwicklung Elon Musks Raumfahrtkonzern nun wieder Auftrieb an der Börse verschaffen und macht sie die SpaceX-Aktie kaufenswert? Aufnahme in drei Indizes Es ist eine Nachricht, die schon seit längerem bekannt ist und deshalb eigentlich keinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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