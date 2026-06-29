DJ MÄRKTE USA/Etwas fester erwartet - SpaceX kommen in Nasdaq-100

DOW JONES--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,7 Prozent. Der Fokus liegt vor allem auf den Entwicklungen im Iran-Krieg. Die USA und der Iran haben eine Einstellung der jüngst wieder aufgeflammten Gefechte um die strategisch wichtige Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Die tagelange Gewalt hatte den die Passage für den weltweiten Ölhandel stark beeinträchtigt, auf dem sich Schiffe nun wieder frei bewegen können. Ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und des iranischen Atomprogramms könnte bereits am Dienstag stattfinden, wie Regierungsvertreter beteiligter Länder bestätigten.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Aufschlägen. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 0,7 Prozent auf 72,52 Dollar. "Obwohl erwartet wird, dass die kommerzielle Schifffahrt vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche wieder aufgenommen wird, bleibt der Verkehr durch die Straße von Hormus unter dem normalen Niveau", so Soojin Kim von MUFG. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, da die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt."

Teilnehmer verweisen zudem auf eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, deren Veröffentlichung im Wochenverlauf ansteht. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für Juni aufgrund des Feiertages am Freitag bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier wird mit einer leichten Abschwächung bei den neu geschaffenen Stellen gerechnet. Zu Wochenbeginn ist die Agenda dagegen leer.

Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigen sich wenig verändert. Hier steht vor allem die anhaltende Erwartung des Marktes von Zinserhöhungen durch die Federal Reserve im Fokus. Der US-Dollar gibt derweil leicht nach, da die USA und der Iran erneute diplomatische Bemühungen um eine friedliche Lösung unternehmen. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. "Obwohl die Spannungen in den vergangenen Tagen eskaliert sind, hat sich die Stimmung verbessert, nachdem Berichte aufkamen, dass beide Seiten vereinbart haben, die Verhandlungen über die Straße von Hormus wieder aufzunehmen", so Dat Tong von Exness. Die Entwicklung habe die Hoffnung wiederbelebt, dass das vorläufige Friedensabkommen erhalten bleiben könne, was die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar verringere, so der Finanzmarktstratege.

Der Goldpreis gibt seine Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab. Die Feinunze fällt um 1,2 Prozent auf 4.041 Dollar. Gold gibt nach, da sich die Märkte stärker auf nachlassende Inflationserwartungen und die Aussichten auf wiederaufgenommene Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA konzentrieren, so Soojin Kim von MUFG. "Gold dürfte unter Druck bleiben, da die geopolitischen Risikoprämien weiter abnehmen und die Erwartungen auf eine geringere energiebedingte Inflation steigen", fügt sie hinzu.

SpaceX werden in Nasdaq-100 aufgenommen

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von SpaceX vorbörslich um 2,1 Prozent aufwärts. Die Aktien steigen in den Nasdaq-100-Index auf. Der Indexbetreiber hatte jüngst ein Schnellverfahren für große Börsengänge angekündigt, so dass Titel bereits nach nur 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden können. Die Aktien werden außerdem in den Russell-1000 aufgenommen. Die Papiere werden vor Börsenbeginn am Montag, den 6. Juli, in den Russell-1000 und vor Handelsstart am Dienstag, den 7. Juli, in den Nasdaq-100 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird für SpaceX keine Aktie den Nasdaq-100 verlassen.

Eine Änderung gibt es zu Wochenbeginn im Dow-Jones-Index. Neu aufgenommen werden die Aktien der Google-Mutter Alphabet (+1,4%). Ihren Platz räumen müssen dagegen die Titel von Verizon (-0,8%).

Die Titel von Comcast springen um 22,4 Prozent nach oben. Comcast will das Unternehmen in zwei Teile aufspalten - in ein Medien- und ein Technologiegeschäft. Geplant ist dazu eine steuerfreie Abspaltung von NBCUniversal und Sky, wie Comcast mitteilte. Das Vorhaben würde zu zwei börsennotierten Unternehmen führen. Comcast-Aktionäre werden Anteile sowohl an Comcast als auch an NBCUniversal besitzen. Die Abspaltung soll innerhalb des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,11 +0,02 4,12 4,09 5 Jahre 4,15 +0,02 4,16 4,13 10 Jahre 4,38 +0,01 4,39 4,37 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr EUR/USD 1,1403 +0,2 0,0020 1,1383 1,1402 EUR/JPY 184,6 +0,3 0,4900 184,11 184,3500 EUR/CHF 0,9219 +0,0 0,0001 0,9217 0,9217 EUR/GBP 0,8615 -0,1 -0,0010 0,8625 0,8630 USD/JPY 161,86 +0,1 0,1300 161,73 161,6700 GBP/USD 1,3234 +0,3 0,0033 1,3201 1,3209 USD/CNY 6,7936 -0,1 -0,0044 6,7980 6,7980 USD/CNH 6,7989 -0,1 -0,0059 6,8048 6,8015 AUS/USD 0,6898 +0,0 0,0001 0,6897 0,6903 Bitcoin/USD 60.321,96 +1,3 744,14 59.577,82 59.883,66 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 70,08 +1,2 0,85 69,23 Brent/ICE 72,52 +0,7 0,53 71,99 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.040,82 -1,2 -47,41 4.088,23 Silber 58,21 -1,6 -0,95 59,16 Platin 1.583,50 -1,9 -30,79 1.614,29 (Angaben ohne Gewähr) ===

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June 29, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

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