Anzeige
Mehr »
Montag, 29.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol: SPX
Tradegate
29.06.26 | 15:51
137,48 Euro
+2,34 % +3,14
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
135,94136,0615:59
136,52136,6615:52
Dow Jones News
29.06.2026 15:21 Uhr
312 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Etwas fester erwartet - SpaceX kommen in Nasdaq-100

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester erwartet - SpaceX kommen in Nasdaq-100

DOW JONES--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,7 Prozent. Der Fokus liegt vor allem auf den Entwicklungen im Iran-Krieg. Die USA und der Iran haben eine Einstellung der jüngst wieder aufgeflammten Gefechte um die strategisch wichtige Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Die tagelange Gewalt hatte den die Passage für den weltweiten Ölhandel stark beeinträchtigt, auf dem sich Schiffe nun wieder frei bewegen können. Ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und des iranischen Atomprogramms könnte bereits am Dienstag stattfinden, wie Regierungsvertreter beteiligter Länder bestätigten.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Aufschlägen. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 0,7 Prozent auf 72,52 Dollar. "Obwohl erwartet wird, dass die kommerzielle Schifffahrt vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche wieder aufgenommen wird, bleibt der Verkehr durch die Straße von Hormus unter dem normalen Niveau", so Soojin Kim von MUFG. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, da die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt."

Teilnehmer verweisen zudem auf eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, deren Veröffentlichung im Wochenverlauf ansteht. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für Juni aufgrund des Feiertages am Freitag bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier wird mit einer leichten Abschwächung bei den neu geschaffenen Stellen gerechnet. Zu Wochenbeginn ist die Agenda dagegen leer.

Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigen sich wenig verändert. Hier steht vor allem die anhaltende Erwartung des Marktes von Zinserhöhungen durch die Federal Reserve im Fokus. Der US-Dollar gibt derweil leicht nach, da die USA und der Iran erneute diplomatische Bemühungen um eine friedliche Lösung unternehmen. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. "Obwohl die Spannungen in den vergangenen Tagen eskaliert sind, hat sich die Stimmung verbessert, nachdem Berichte aufkamen, dass beide Seiten vereinbart haben, die Verhandlungen über die Straße von Hormus wieder aufzunehmen", so Dat Tong von Exness. Die Entwicklung habe die Hoffnung wiederbelebt, dass das vorläufige Friedensabkommen erhalten bleiben könne, was die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar verringere, so der Finanzmarktstratege.

Der Goldpreis gibt seine Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab. Die Feinunze fällt um 1,2 Prozent auf 4.041 Dollar. Gold gibt nach, da sich die Märkte stärker auf nachlassende Inflationserwartungen und die Aussichten auf wiederaufgenommene Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA konzentrieren, so Soojin Kim von MUFG. "Gold dürfte unter Druck bleiben, da die geopolitischen Risikoprämien weiter abnehmen und die Erwartungen auf eine geringere energiebedingte Inflation steigen", fügt sie hinzu.

SpaceX werden in Nasdaq-100 aufgenommen

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von SpaceX vorbörslich um 2,1 Prozent aufwärts. Die Aktien steigen in den Nasdaq-100-Index auf. Der Indexbetreiber hatte jüngst ein Schnellverfahren für große Börsengänge angekündigt, so dass Titel bereits nach nur 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden können. Die Aktien werden außerdem in den Russell-1000 aufgenommen. Die Papiere werden vor Börsenbeginn am Montag, den 6. Juli, in den Russell-1000 und vor Handelsstart am Dienstag, den 7. Juli, in den Nasdaq-100 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird für SpaceX keine Aktie den Nasdaq-100 verlassen.

Eine Änderung gibt es zu Wochenbeginn im Dow-Jones-Index. Neu aufgenommen werden die Aktien der Google-Mutter Alphabet (+1,4%). Ihren Platz räumen müssen dagegen die Titel von Verizon (-0,8%).

Die Titel von Comcast springen um 22,4 Prozent nach oben. Comcast will das Unternehmen in zwei Teile aufspalten - in ein Medien- und ein Technologiegeschäft. Geplant ist dazu eine steuerfreie Abspaltung von NBCUniversal und Sky, wie Comcast mitteilte. Das Vorhaben würde zu zwei börsennotierten Unternehmen führen. Comcast-Aktionäre werden Anteile sowohl an Comcast als auch an NBCUniversal besitzen. Die Abspaltung soll innerhalb des nächsten Jahres abgeschlossen werden. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,11 +0,02    4,12      4,09 
5 Jahre           4,15 +0,02    4,16      4,13 
10 Jahre          4,38 +0,01    4,39      4,37 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr 
EUR/USD          1,1403  +0,2   0,0020     1,1383     1,1402 
EUR/JPY          184,6  +0,3   0,4900     184,11    184,3500 
EUR/CHF          0,9219  +0,0   0,0001     0,9217     0,9217 
EUR/GBP          0,8615  -0,1  -0,0010     0,8625     0,8630 
USD/JPY          161,86  +0,1   0,1300     161,73    161,6700 
GBP/USD          1,3234  +0,3   0,0033     1,3201     1,3209 
USD/CNY          6,7936  -0,1  -0,0044     6,7980     6,7980 
USD/CNH          6,7989  -0,1  -0,0059     6,8048     6,8015 
AUS/USD          0,6898  +0,0   0,0001     0,6897     0,6903 
Bitcoin/USD      60.321,96  +1,3   744,14    59.577,82   59.883,66 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         70,08  +1,2    0,85      69,23 
Brent/ICE         72,52  +0,7    0,53      71,99 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.040,82  -1,2   -47,41    4.088,23 
Silber           58,21  -1,6   -0,95      59,16 
Platin         1.583,50  -1,9   -30,79    1.614,29 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.