Meine Analyse über Symrise von vor zwei Wochen, wo der Kurs noch bei 81 € stand, hat nach Unterbewertung und "Kaufen" geschrien. Heute steht der Kurs bei rund 87 € und es gibt ein zweites großes Signal, dass es weiter aufwärts gehen dürfte bei dem Duft- und Geschmackstoffe-Hersteller. BlackRocks Big Move Für Symrise steht die Meldung im Fokus, dass der US-Vermögensverwalter BlackRock seinen Anteil deutlich ausgebaut hat. Laut Stimmrechtsmitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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