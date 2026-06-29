Die Kunden von Densys pv5 können beim Großhändler PV-Technologie direkt mit integriertem HEMS von Tibber beziehen. Dieses dient der intelligenten Steuerung des Energieverbrauchs und der Einbindung dynamischer Tarife. Die Densys pv5 und der Stromanbieter Tibber geben den Start einer strategischen Kooperation bekannt. Ziel der Zusammenarbeit sei es laut einer Mitteilung, Photovoltaiksysteme, intelligente Energieversorgung und digitale Steuerungstechnologien enger miteinander zu verzahnen. Kunden sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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