AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im vergangenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in seinen E-Commerce-Bereichen operativ deutlich mehr verdient. Zudem steuert der chinesische Internetkonzern Tencent, nach wie vor die wichtigste Beteiligung des Konzerns, weiter Milliardengewinne zum Ergebnis der Niederländer bei.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich in den zwölf Monaten bis Ende März auf knapp 1,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu. Prosus schnitt damit besser als erwartet ab. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte zuletzt um rund 3,4 Prozent zu.

Unter dem Strich verdiente der Konzern dank der 23-prozentigen Beteiligung an Tencent knapp zwölf Milliarden Euro - dies war allerdings etwas weniger als noch im Jahr davor. Damals hatte Prosus noch mehr Geld aus dem Verkauf von Tencent-Aktien eingenommen. Die Niederländer wollen die Abhängigkeit von Tencent verringern und haben daher in den vergangenen Jahren ihren Anteil an dem chinesischen Konzern von einst rund 30 Prozent Schritt für Schritt reduziert. Das Geld steckt Prosus unter anderem in den Ausbau seiner E-Commerce-Geschäfte.

"Wir haben im vergangenen Jahr drei große Übernahmen getätigt", sagte Unternehmenschef Fabricio Bloisi in einem Interview mit Bloomberg Television. Das Unternehmen habe 6 Milliarden US-Dollar in Europa und 2 Milliarden US-Dollar in Lateinamerika ausgegeben. So hatte Prosus unter anderem den Delivery-Hero-Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) für rund vier Milliarden Euro übernommen. In den kommenden Monaten dürfte das Unternehmen wieder wachsen, fügte der Manager hinzu.

Gleichzeitig verkauft Konzernchef Bloisi die Beteiligung des Unternehmens an Tencent peu à peu und nutzt die Mittel zum Rückkauf eigener Prosus-Aktien. Prosus hat über seine südafrikanische Muttergesellschaft Naspers Ltd. früh in das chinesische Technologieunternehmen investiert. Tencent ist so stark gewachsen, dass es zu einem anhaltenden Wertunterschied zwischen der Beteiligung und dem übrigen Geschäft geführt hat.

Noch ist der Anteil an Tencent die mit Abstand wichtigste Beteiligung. In den vergangenen Jahren entwickelten sich die beiden Anteile nahezu im Gleichklang. Der Börsenwert von Tencent ist in den vergangenen zwölf Monaten um fast ein Fünftel auf umgerechnet rund 430 Milliarden Euro gefallen.

Der Kurs von Prosus sackte im gleichen Zeitraum um ebenfalls fast ein Fünftel ab. Prosus ist an der Börse derzeit rund 85 Milliarden Euro wert und damit weniger als das Tencent-Aktienpaket, das die Niederländer nach wie vor halten. Dieses ist aktuell rund 100 Milliarden Euro wert. Nach der Zahlenvorlage legten die Prosus-Anteile um rund drei Prozent zu. Das Papier von Tencent hatte allerdings zuvor in Hongkong ebenfalls zugelegt./zb/mne/stk