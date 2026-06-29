© Foto: Sebastian Gollnow - dpaDer Umbruch im US-Mediengeschäft geht weiter. Comcast zerlegt sich in zwei Teile: NBCUniversal mit Peacock und Sky wird eigenständig börsennotiert. Die Aktie schießt vorbörslich um 20 Prozent nach oben.Der US-Medien- und Kabelriese Comcast trennt sich von seinem Unterhaltungsgeschäft. Wie das Unternehmen mitteilte, soll NBCUniversal inklusive der europäischen Mediengruppe Sky als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten werden. Die Comcast-Aktie legt am Montag vorbörslich um rund 22 Prozent zu. Die Transaktion soll steuerfrei gestaltet werden und innerhalb der nächsten zwölf Monate abgeschlossen sein. Comcast-Aktionäre erhalten Anteile an beiden Gesellschaften. Für eine …
Enthaltene Werte: US20030N1019Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE