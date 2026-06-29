EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.06.2026 / 14:21 CET/CEST

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IVU Traffic Technologies AG Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - 3. Zwischenmeldung Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 22.06.2026 bis einschließlich 26.06.2026 insgesamt 12.156 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,2799 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde. Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 22.06.2026 2.475 20,2986 23.06.2026 2.555 20,4648 24.06.2026 2.422 20,3490 25.06.2026 2.386 20,3225 26.06.2026 2.318 19,9647 Summe 12.156 20,2799

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 30.695 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel). Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar. Berlin, 29. Juni 2026 Der Vorstand



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