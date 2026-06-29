Bern - Die Finanzmarktaufsicht Finma greift bei der Fondsgesellschaft Swiss Fund Management AG (SFM) und beim Vermögensverwalter BZ Berater Zentrum (BZ) durch. Die Behörde hat im Rahmen einer Untersuchung «gravierende Verstösse» gegen Verhaltensregeln festgestellt. Dabei sind Anlagegelder via Fonds in illiquide Anleihen geflossen. Der SFM wurde die Bewilligung für die Verwaltung von Fonds entzogen, wie es in einer Mitteilung der Finma vom Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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