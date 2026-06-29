Gstaad - Zu den Persönlichkeiten, die im September dieses Jahres die schwierigsten Fragen zum Thema Langlebigkeit beantworten werden, gehören einige der derzeit einflussreichsten Köpfe auf diesem Gebiet - von Dave Asprey und Dr. Aubrey de Grey bis hin zu Prof. Dr. Michael Levin und Max Marchione, dem Gründer, der noch vor seinem 26. Geburtstag ein Gesundheitsunternehmen im Wert von einer Milliarde Dollar aufgebaut hat. Während sich die meisten Veranstaltungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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